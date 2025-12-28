Rodzice Viki Gabor od dawna znają rodzinę jej "męża"! Już 1,5 roku temu rozmawiali o przyszłości. Viki była 16-latką

Viki Gabor wzięła ślub! W sieci pojawiło się nagranie, które wywołało lawinę komentarzy i plotek. Wszystko przez 59-letniego Bogdana Trojanka, znanego w środowisku romskim artystę i lidera zespołu Terne Roma. To on 27 grudnia ogłosił, że Viki Gabor została wydana za mąż według tradycji romskiej.

Na nagraniu widać Viki oraz Giovaniego Trojanka w otoczeniu rodziny. Atmosfera była podniosła, uroczysta i pełna symboliki. Według opisu do filmu para została uznana za małżeństwo zgodnie z prawem Romanipen, które w społeczności romskiej ma ogromne znaczenie kulturowe i obyczajowe.

Zobacz także: Uciekli jak w romskiej tradycji? 18-letnia Viki Gabor wzięła ślub!

I wtedy zaczęło się szaleństwo! Fani przecierali oczy ze zdumienia, bo przecież Viki Gabor to jedna z najpopularniejszych młodych gwiazd w Polsce, zwyciężczyni Eurowizji Junior, artystka konsekwentnie chroniąca swoją prywatność. A tu nagle… ślub?! Warto pamiętać, że romski rytuał nie jest ślubem cywilnym i nie ma mocy prawnej w Polsce. To jednak nie uspokaja emocji.

Menadżer o ślubie Viki Gabor

Głos w sprawie zabrał również agent Viki, który jednym krótkim komentarzem niewiele dał do zrozumienia, choć przecież Trojanek zapowiedział huczne wesele. Konkretów jednak zabrakło, co tylko dolało oliwy do ognia.

Nie potwierdzam, nie zaprzeczam - miał wyjawić Oskar Laskowski dziennikarzom TVN-u.

Z kolei Trojanek mówił:

Tak miało być i tak się stało. Chciałem państwa poinformować, że jesteśmy w Krakowie. Viki Gabor i mój wnuczek Giovani pobrali się według tradycji romskiej. Nie złamali prawa romskiego. Uciekli sobie, tak jak ich dziadkowie i pradziadkowie, tak i oni sobie uciekli. Od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki jest w mojej rodzinie. A teraz jedziemy do jej dziadków i rodziców, żebyśmy zrobili tradycję cygańską. Czekajcie na cygańskie, piękne wesele.

Zobacz także: Zamążpójście 18-letniej Viki Gabor? Manager przerwał milczenie jednym zdaniem

Rodzice i teściowie Viki Gabor znają się od dawna

Dodatkowego smaczku całej historii dodaje fakt, że dziadek Giovaniego bywa nazywany "cygańskim królem", a jego pozycja w romskiej społeczności jest bardzo silna. Nic więc dziwnego, że nagranie z rodzinnej uroczystości narobiło zamieszania. Wydaje się też, że związek młodej pary mógł być omawiany już znacznie wcześniej. Pewne jest, że rodziny zakochanych znają się przynajmniej od 1,5 roku.

14 kwietnia 2024 r. Bogdan Trojanek opublikował na swoim profilu na Instagramie rodzinne zdjęcie, do którego pozowali również Viki Gabor z rodzicami. Napisał:

Dzisiaj miałem przyjemność gościć w moim domu rodziców naszej wspaniałej artystki Viki Gabor. Nie odbyło się bez cygańskich potraw, była kura, rosół i wspaniałe plany na przyszłość.

Zobacz także: Dziadek "męża" Viki Gabor to "cygański król"! Oto kim jest i jak mieszka

Viki Gabor milczy

Sama Viki Gabor milczy. Nie opublikowała oświadczenia ani wyjaśnień czy zdjęć z ukochanym. A internet huczy jak nigdy wcześniej. Czy to początek kolejnego rozdziału w życiu 18-letniej gwiazdy, która niedawno w TVN-ie pokazywała swój nowy, luksusowy dom?

Zobacz także: To naprawdę się stało?! Pokazali "ślub" Viki Gabor. Dziadek męża ujawnia wszystko!

Zobacz więcej zdjęć. Dziadek męża Viki Gabor to "cygański król"! Oto kim jest i jak mieszka

Viki Gabor dosadnie o hejcie: "Obrywa mi się za wszystko" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.