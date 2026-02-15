Najpierw Brzozowski, teraz ONA! Ida Nowakowska w hicie Polsatu. "Śpiewanie to dla mnie nowość"

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2026-02-15 18:46

Polsat stopniowo ujawnia uczestników nowej edycji „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Po ogłoszeniu Rafała Brzozowskiego przyszedł czas na kolejne nazwisko. W muzycznym show zobaczymy Idę Nowakowską, która nie ukrywa, że to dla niej ogromne wyzwanie.

Jesienna, 23. edycja „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” zapowiada się naprawdę interesująco. Format, w którym gwiazdy wcielają się w największe ikony muzyki, znów przyciąga głośne nazwiska. Najpierw Polsat potwierdził udział Rafała Brzozowskiego, a teraz oficjalnie ogłoszono kolejną uczestniczkę – Idę Nowakowską. Tancerka, aktorka i prezenterka znana m.in. z „You Can Dance” oraz „Pytania na śniadanie” tym razem zmierzy się z zupełnie nową rolą.

Ida Nowakowska wystąpi, choć się boi

Nowakowska o swoim udziale opowiedziała w programie „Halo, tu Polsat”. Nie kryła emocji.

Ja się tak boję. Stresuję się tym, dlatego że śpiewanie to jest dla mnie nowość

– przyznała szczerze. Choć muzyka towarzyszy jej od lat, sama podkreśla, że scena wokalna to zupełnie inny świat niż parkiet czy teatr.

Oczywiście muzyka towarzyszy mi całe życie i śpiewałam, bo rzeczywiście w „Upiorze w Operze”. Miałam rolę śpiewającą i zagrałam nawet 156 spektakli, ale to było tak dawno i to jest zupełnie coś innego – dodała.

Z parkietu na scenę metamorfoz Polsatu

Ida Nowakowska przez lata budowała swoją pozycję jako tancerka i osobowość telewizyjna. Widzowie znają ją z programów rozrywkowych i scenicznych projektów, ale „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” to format, który wymaga nie tylko ruchu scenicznego, lecz przede wszystkim wokalnej precyzji i aktorskiej transformacji. Każdy odcinek oznacza wcielenie się w zupełnie inną gwiazdę – z charakterystycznym głosem, manierą i energią. To duże wyzwanie nawet dla doświadczonych wokalistów.

Ogłoszenie Nowakowskiej pokazuje, że stacja stawia na rozpoznawalne nazwiska i osobowości z telewizyjnym doświadczeniem. Po Rafale Brzozowskim – który ma silne zaplecze muzyczne – Ida wnosi do programu sceniczną charyzmę i taneczną dynamikę. Jesienna edycja zapowiada się więc jako mieszanka profesjonalizmu, emocji i dużych metamorfoz. A sama Nowakowska? Już teraz zapowiada, że podejdzie do wyzwania z pełnym zaangażowaniem – mimo stresu.

Ida Nowakowska w kolejnej edycji TTBZ
Galeria zdjęć 20
Ida Nowakowska po zwolnieniu z „Pytania na śniadanie” nie jest bezrobotna: „Są propozycje, mam w czym wybierać”
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO
Ida Nowakowska
POLSAT