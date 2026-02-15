Najpierw Brzozowski, teraz ONA! Ida Nowakowska w hicie Polsatu. "Śpiewanie to dla mnie nowość"

Jesienna, 23. edycja „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” zapowiada się naprawdę interesująco. Format, w którym gwiazdy wcielają się w największe ikony muzyki, znów przyciąga głośne nazwiska. Najpierw Polsat potwierdził udział Rafała Brzozowskiego, a teraz oficjalnie ogłoszono kolejną uczestniczkę – Idę Nowakowską. Tancerka, aktorka i prezenterka znana m.in. z „You Can Dance” oraz „Pytania na śniadanie” tym razem zmierzy się z zupełnie nową rolą.

Ida Nowakowska wystąpi, choć się boi

Nowakowska o swoim udziale opowiedziała w programie „Halo, tu Polsat”. Nie kryła emocji.

Ja się tak boję. Stresuję się tym, dlatego że śpiewanie to jest dla mnie nowość

– przyznała szczerze. Choć muzyka towarzyszy jej od lat, sama podkreśla, że scena wokalna to zupełnie inny świat niż parkiet czy teatr.

Oczywiście muzyka towarzyszy mi całe życie i śpiewałam, bo rzeczywiście w „Upiorze w Operze”. Miałam rolę śpiewającą i zagrałam nawet 156 spektakli, ale to było tak dawno i to jest zupełnie coś innego – dodała.

Z parkietu na scenę metamorfoz Polsatu

Ida Nowakowska przez lata budowała swoją pozycję jako tancerka i osobowość telewizyjna. Widzowie znają ją z programów rozrywkowych i scenicznych projektów, ale „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” to format, który wymaga nie tylko ruchu scenicznego, lecz przede wszystkim wokalnej precyzji i aktorskiej transformacji. Każdy odcinek oznacza wcielenie się w zupełnie inną gwiazdę – z charakterystycznym głosem, manierą i energią. To duże wyzwanie nawet dla doświadczonych wokalistów.

Ogłoszenie Nowakowskiej pokazuje, że stacja stawia na rozpoznawalne nazwiska i osobowości z telewizyjnym doświadczeniem. Po Rafale Brzozowskim – który ma silne zaplecze muzyczne – Ida wnosi do programu sceniczną charyzmę i taneczną dynamikę. Jesienna edycja zapowiada się więc jako mieszanka profesjonalizmu, emocji i dużych metamorfoz. A sama Nowakowska? Już teraz zapowiada, że podejdzie do wyzwania z pełnym zaangażowaniem – mimo stresu.

20