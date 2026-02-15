Polska projektantka przyćmiła karnawał w Wenecji. Jej kreacja powstała ze 120 metrów tiulu. Ale przepych!

Wenecja widziała już wszystko – złote maski, historyczne stroje, barokowe suknie i operowy dramat. A jednak sylwetka Doroty Goldpoint wyraźnie wybijała się na tle karnawałowego tłumu. Monumentalna spódnica uszyta z imponujących 120 metrów czarnego tiulu rozlewała się po schodach jak scena z opery. Każdy ruch powodował, że tkanina falowała niczym ciężka kurtyna w teatrze.

Z tej samej materii powstały ręcznie formowane kwiaty, które zostały precyzyjnie przyszyte do konstrukcji sukni. To nie była stylizacja „na efekt” – to była praca wymagająca setek godzin ręcznego modelowania, układania i zszywania warstw.

Rozłożysta jak kurtyna. 120 metrów czarnego tiulu robiło wrażenie

Nowoczesny gorset o wyraźnie zaznaczonych biodrach budował sylwetkę niemal jak rzeźbę. Każdy detal został dopracowany – od misternych haftów, przez koronkowe aplikacje, aż po kamienie, które odbijały światło i nadawały całości jubilerskiego charakteru. Takie realizacje nie powstają w pośpiechu. To projekty, które wymagają zaplecza rzemieślniczego, doświadczenia i ogromnej precyzji. Efekt końcowy wyglądał jak połączenie teatru, mody i sztuki użytkowej.

Zobacz też: Dorota Goldpoint ubiera Agatę Dudę i Irenę Santor. Teraz Polka podbija Azję!

Aksamitna peleryna o potężnie zarysowanych, kaskadowych ramionach dodawała stylizacji monumentalności. To element, który wprowadzał dramat i podkreślał skalę całej sylwetki. Kreacja nie była subtelną interpretacją karnawału – była spektaklem. Maska wykończona koronką i wysadzana szafirowymi kamieniami dopełniała wrażenia luksusu. Opalizujące pióra w odcieniach zieleni i głębokiego szafiru stanowiły świetlistą dominantę całej kompozycji.

Polska marka na światowej scenie

To nie jest przypadek, że zdjęcia obiegają sieć. Wenecja jest bezlitosna – tu liczy się tylko rozmach, detal i efekt. Dorota Goldpoint pokazała, że polska marka potrafi grać w tej samej lidze co światowy przepych. I zrobiła to w miejscu, gdzie od wieków królują maski, koronki i teatralna elegancja.

Polecamy: Gwiazdy na pokazie Doroty Goldpoint. Była Szapołowska, Pieczyńska i Rosati, ale wszystkich urzekła Santor

Projekt Doroty Goldpoint był wyraźnym pokazem rzemieślniczej precyzji i odwagi formy. W świecie szybkiej mody taka skala pracy i dopracowania detalu staje się coraz rzadsza – tym bardziej przyciąga uwagę. Na tle weneckich kanałów i historycznej architektury czarna, monumentalna sylwetka wyglądała jak żywy obraz. I trudno było nie odnieść wrażenia, że to właśnie rozmach i kunszt wykonania sprawiły, że polska projektantka przyćmiła karnawał.

68