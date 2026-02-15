Gorące Walentynki gwiazd. Gessler migdali się z mężem. Orłoś kupuje łóżko. A Wieniawa... pozuje z półnagą koleżanką

Tak gwiazdy świętowały Walentynki

Każda okazja jest dobra, by świętować miłość. Gwiazdy dobrze wykorzystały tegoroczne Walentynki. Niektórzy urządzili niezłe imprezy w swoich domach. Joanna Przetakiewicz w salonie postawiła ogromne, czerwone serce. A Klaudia Halejcio swoją willę za 9 mln złotych wypełniła balonikami i wyprawiła walentynkowe przyjęcie dla przyjaciółek. Potrawy były. Tort też.

Zawadzka w Dubaju, Jarosińska na balu w hotelu

Marcelina Zawadzka, która od kilku miesięcy mieszka ze swoim narzeczonym i ich synkiem w Dubaju, świętowała najsłynniejszym wieżowcu w Dubaju - Burdż al-Arab.

Monika Jarosińska i jej mąż Robert Korzeniewski świętowali na balu w hotelu i restauracji Splendor w Starych Babicach pod Warszawą. Aktorka zadała szyku w czarnej kreacji z golfem i białych perłach. Elegancji dodawały jej upięte włosy. Klasa w czystej postaci. Jak ujawniła Monika na swoim Instagramie, razem z mężem są w związku już od 20 lat!

Z kolei 5. rocznicę ślubu świętowała właśnie Beata Tadla. Dokładnie w Walentynki 2021 dziennikarka wyszła za biznesmena Michała Cebulę. Jak wiadomo, para poznała się... w biurze matrymonialnym.

Ale nie wszyscy świętowali Walentynki ze sowimi drugimi partnerami. Joanna Krupa hucznie celebrowany w Ameryce dzień św. Walentego spędziła z ukochaną córeczką. Przez ostatni tydzień nie widziała się z nią, bo spędzała go w Polsce. Modelka odwiedzała schroniska dla bezdomnych zwierząt. "Super Express" towarzyszył jej w jednym z nich.

