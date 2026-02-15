Potężny pożar ciężarówki. 22 strażaków na miejscu, policja musiała zablokować most

Pożar ciągnika siodłowego na moście Grota-Roweckiego w Warszawie

Służby otrzymały zawiadomienie o pożarze ciężarówki na moście gen. Stefana Grota-Roweckiego w sobotni wieczór, ok. godziny 20:30. - Kierowca zauważył w lusterku, że z tyłu pojazdu doszło do samozapłonu. Zatrzymał się na poboczu i zawiadomił straż pożarną - relacjonował w rozmowie z se.pl i eska.pl mł. asp. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Kierowca bezpiecznie opuścił kabinę, ale mimo akcji gaśniczej pojazd doszczętnie spłonął. Sam transport ocalał, bo był przewożony w morskim kontenerze.

W akcji brało udział pięć zastępów straży pożarnej, w sumie 22 strażaków - powiedział kpt. Paweł Baran z zespołu prasowego Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.

Ruch w kierunku Marek był zablokowany, policjanci kierowali na objazdy. Akcja zakończyła się tuż przed godz. 23.

