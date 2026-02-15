Spacer po przedwojennym Żoliborzu. Natkniecie się tam na prawdziwe dzieła sztuki

Warszawski Żoliborz to dzielnica, w której historia spotyka się z codziennym życiem. Wśród spokojnych rezydencji kryją się niezwykłe przykłady architektury międzywojennej - wille, które nie tylko przetrwały burzliwe dzieje XX wieku, ale nadal przyciągają uwagę swoją formą i atmosferą.

Mało kto o tym wie, ale to właśnie Żoliborz w latach 20. i 30. XX w. był jednym z obszarów Warszawy, gdzie formowały się nowe koncepcje mieszkaniowe. Powstawały tu osiedla willowe i domy jednorodzinne, które dzisiaj uznawane są za jedne z najcenniejszych przykładów międzywojennej architektury modernistycznej i funkcjonalistycznej w stolicy. W odróżnieniu od ścisłego centrum Warszawy, dominuje tam niska zabudowa, przestrzeń i zieleń.

Przedwojenne wille Żoliborza

W ostatnim czasie o wyjątkowych willach Żoliborze pisał portal muratordom.pl, który podzielił się z nami również zdjęciami tych ikonicznych budynków - znajdziecie je w galerii zdjęć poniżej. Jakie jednak konkretnie obiekty wyróżniono? Jednym z czterech wymienionych był dom projektanta - Romualda Gutta przy ulicy Hoene-Wrońskiego 5. Mężczyzna zaprojektował swój własny dom zgodnie z zasadami funkcjonalizmu: bez zbędnych ornamentów, z naciskiem na prostotę formy i racjonalne rozwiązania przestrzenne.

Willa Kamińskich - sztuka i dekoracyjna narracja

Kolejny ciekawy adres to willa przy ulicy Myśliwieckiej 10, znana jako Willa Kamińskich. Powstała około 1925 r. Budynek wyróżnia się bogatą dekoracją elewacji: sgraffita oraz płaskorzeźby o symbolicznej treści, które tworzyli sami właściciele - Zygmunt Kamiński, grafik i artysta, oraz jego żona Zofia Trzcińska-Kamińska, rzeźbiarka.

Bliźniak projektu Gutta - modernizm w klasycznej formie

Nieopodal stoi kolejny obiekt związany z Romualdem Guttem - dom bliźniaczy z 1928 r. W porównaniu z willą Gutta przy Hoene-Wrońskiego, ten projekt łączy klasyczne rozwiązania z modernistycznymi akcentami. Po latach przebudowy i modernizacji wnętrza budynek zyskał nowoczesne wyposażenie i standardy użytkowe.

Dom Brukalskich - awangarda międzywojnia

Wille żoliborskie zamyka dom Stanisława i Barbary Brukalskich przy ul. Władysława Niegolewskiego 8. To przykład architektury funkcjonalistycznej z wpływami estetyki holenderskiej, która koncentruje się na świetle, przestrzeni i ergonomii życia codziennego. W domu konsekwentnie wyeliminowano zbędne dekoracje, a układ przestrzenny sprzyjał zarówno pracy, jak i życiu rodzinnemu.

