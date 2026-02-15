Doda w bielutkiej sukni ślubnej ogłosiła radosną nowinę. Zagra koncert na PGE Narodowym

Doda ponownie zaskoczyła fanów, publikując wideo w sukni ślubnej, co wywołało falę spekulacji.

Okazało się, że to nie zapowiedź ślubu, lecz ogłoszenie wielkiego koncertu na PGE Narodowym.

Artystka zagra na stadionie 7 sierpnia 2027 roku, a bilety są już dostępne w sprzedaży.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym spektakularnym wydarzeniu i kupić bilet?

Doda w bielutkiej sukni ślubnej ogłosiła radosną nowinę

Chyba już nikogo nie dziwi fakt, że Doda lubi zaskakiwać. Artystka właśnie zamieściła w mediach społecznościowych pozornie wymowne nagranie. Widzimy ją przeszczęśliwą, ubraną w suknię ślubną i welon. Jednak nic bardziej mylnego. Doda wcale nie planuje wychodzić w najbliższym czasie za mąż, co też podkreśliła na swoim InstaStories.

Ślubu w tym roku nie będzie... Doda

- czytamy na jednym z dodanych przez nią zdjęć. O co zatem chodzi? I dlaczego Doda włożyła suknię ślubną? Jak się okazuje, okazja jest niemała i chodzi o zapowiedź nowego projektu artystycznego Dody.

Doda zagra koncert na PGE Narodowym. Gdzie kupić bilety?

Doda niedawno wydała osobisty singiel "Pamiętnik", który szybko osiągnął milion wyświetleń. Potem gwiazda ponownie zaskoczyła fanów pokazując się w sukni ślubnej. Filmik zamieszczony na Instagramie Doda rozpoczęła zabawą w odliczanie, aby na końcu ogłosić, że ślubu w tym roku nie będzie. Zamiast tego, kamera skupiła się na warszawskim stadionie. O co chodzi? To właśnie odziana w ten wyjątkowy ubiór wokalistka oznajmiła obserwatorom, że za kilkanaście miesięcy zagra koncert na PGE Narodowym w Warszawie.

Kochani! To jest ten dzień! Dzień urodzin i spełniania marzeń! Już oficjalnie ogłaszam swój koncert na PGE Narodowym 7 sierpnia 2027

- czytamy we wpisie Dody na Instagramie.

To będzie koncert, który albo pamięta się przez całe życie, albo żałuje, że się na nim nie było! Dziś są moje urodziny i najlepszym prezentem, jaki możecie mi zrobić, jest zakup biletu na mój przyszłoroczny koncert

- dodała.

Doda dodała również link do strony, na której można od dziś kupić bilety na jej koncert. Jak wspomniała artystka odbędzie się on dokładnie 7 sierpnia 2027 roku o godzinie 20 na PGE Narodowym w Warszawie. Fani oszaleli z radości i już rzucili się do zakupu biletów na koncert Dody.

i Autor: Doda/ Instagram Doda zagra koncert na PGE Narodowym