QUIZ. Wilkowyje bez tajemnic. Tylko prawdziwy fan serialu "Ranczo" zdobędzie komplet punktów!

Wilkowyje to miejsce, do którego widzowie wracają z sentymentem nawet po latach od zakończenia emisji serialu. Kultowe dialogi, słynna ławka i barwne postacie sprawiły, że "Ranczo" na stałe zapisało się w historii polskiej telewizji.

Choć wielu fanów zna losy Lucy, Kusego czy wójta Kozioła niemal na pamięć, tylko najwierniejsi widzowie bezbłędnie odpowiedzą na wszystkie pytania. Ten quiz sprawdzi, jak dobrze pamiętasz szczegóły z Wilkowyj - od pierwszych odcinków aż po finałowe sezony.

Myślisz, że nic cię nie zaskoczy? Sprawdź swoją wiedzę i przekonaj się, czy zasługujesz na miano prawdziwego fana serialu "Ranczo". Komplet punktów zdobędą tylko najlepsi!

Jak dobrze znasz serial "Ranczo"? Pytanie 1 z 15 Jak nazywa się miejscowość, w której toczy się akcja serialu? Złotopolice Krasnystaw Wilkowyje Następne pytanie

Serial "Ranczo" wyróżniał się nie tylko humorem, ale też trafnymi obserwacjami społecznymi i politycznymi. W lekkiej, często satyrycznej formie, twórcy komentowali codzienne problemy mieszkańców małych miejscowości, relacje międzyludzkie i mechanizmy władzy. Dzięki temu produkcja trafiała zarówno do widzów szukających rozrywki, jak i tych, którzy lubili czytać między wierszami.

