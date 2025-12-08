Bomba od TVP! „Ranczo” JEDNAK WRACA. W planach 6 premierowych odcinków! Sensacyjny komunikat Tomasza Syguta

Mikołajkowa niespodzianka od TVP

To wiadomość, na którą czekały tysiące widzów przywiązanych do klimatu Wilkowyj. Gdy wszyscy byli przekonani, że temat powrotu „Rancza” na dobre umarł, prezes TVP Tomasz Sygut opublikował komunikat, który wywołał prawdziwą euforię. Potwierdził, że zapadła decyzja o realizacji nowych epizodów kultowego serialu.

Wiem, że mnóstwo osób na taką wiadomość czekało. No to niemal na Mikołajki. Dogadaliśmy się. Powstanie 6 premierowych odcinków Rancza. Szczegóły wkrótce.

– napisał Sygut, publikując zdjęcia związane z produkcją.

Serial, który pokochali wszyscy

„Ranczo” od lat uznawane jest za jeden z najważniejszych i najcieplej wspominanych polskich seriali komediowych. Wilkowyje, proboszcz i wójt, Klaudia, Czerepach, jak i cały kolorowy świat stworzony przez twórców, na stałe zapisały się w popkulturze. Pomysł kontynuacji zapowiadał się świetnie, ale przez lata blokowały go różne okoliczności – w tym odejście wielu kluczowych aktorów. Mimo to fani nie przestawali wierzyć, że jeszcze kiedyś zobaczą ciąg dalszy. Z czasem jednak nadzieja zaczęła się rozmywać. Widzowie byli przekonani, że projekt przepadł na zawsze.

Decyzja, która zatrzęsła internetem

Wystarczył jeden wpis prezesa TVP, by emocje wróciły ze zdwojoną siłą. Ogłoszenie o powstaniu 6 nowych odcinków natychmiast obiegło sieć, a media społecznościowe wypełniły się komentarzami fanów: od niedowierzania, przez wzruszenie, aż po żarty o kolejnych wyborach w Wilkowyjach. Na szczegóły trzeba będzie jeszcze chwilę zaczekać, ale jedno jest pewne – TVP szykuje powrót, który może stać się największym serialowym wydarzeniem ostatnich lat.

Aktorzy z serialu Ranczo po latach. Nie do wiary jak bardzo się zmienili! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.