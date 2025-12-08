Sława Przybylska ma 94 lata, narobiła szumu sukienką. Tylko spójrzcie!

Na facebookowym koncie Sławy Przybylskiej co i rusz pojawiają się nowe wpisy. Najnowsze przyciągnęły wzrok wielu internautów i sprawiły, że w sieci posypały się komentarze. Chodzi o nagrania z koncertu w Otwocku, gdzie 94-letnia gwiazda wystąpiła 6 grudnia.

Na scenie pokazała się w błękitnej, dziewczęcej sukience z ozdobnymi elementami i prześwitami. Kreacja sięgała przed kolana, odsłaniając zgrabne nogi piosenkarki. Niektórych komentujących strój poruszył bardziej niż show artystki.

Zobacz także: Co się dzieje ze Sławą Przybylską? Gwiazda ma 94 lata! To jej nowe zdjęcia

Dziękujemy za wszystkie pełne emocji komentarze dotyczące koncertowej stylizacji Sławy. Zawsze fascynuje nas, jak bogata potrafi być wyobraźnia niektórych obserwatorów – czasem wręcz widzą więcej niż można zobaczyć. Ale jeśli moda potrafi pobudzić fantazję… to chyba też jest jakiś komplement, prawda? - czytamy na profilu Przybylskiej na Facebooku.

Wideo, które narobiło zamieszania, znajdziecie niżej!

Zobacz także: Sława Przybylska teraz i przed laty. Wciąż wierna jest jednej fryzurze

Internauci przecierają oczy. A to naprawdę ona!

Nagranie z koncertu, które pojawiło się na facebookowym profilu artystki, wzbudziło wiele emocji - głównie pozytywnych, jednak nie wszystkim spodobała się krótka sukienka, w jakiej pokazała się Sława Przybylska.

Niektórzy uznali wybór takiego, a nie innego stroju za przesadę. Internauci zdecydowanie docenili za to głos i formę piosenkarki. Nic dziwnego! Sława zbliża się do setki, a wciąż występuje przed publiką, udziela wywiadów, pojawia się w telewizji czy stacjach radiowych.

"Trudno uwierzyć, że widzimy tu osobę w wieku 94 lat. Niezwykła forma, a wokal mam wrażenie, że teraz jest lepszy niż jeszcze parę lat temu. Brawo!", "Podziwiam, ile ma energii", "Energią mogłaby pani obdzielić wiele osób! Głos jeszcze daje radę. No i odważna kreacja", "Kreacja mogłaby być ciut dłuższa i z półhalką pod spodem pomimo zgrabnych nóg. Ale poza tym głos i forma super", "Pomimo ogromnego uznania za wspaniałą osobowość, optymizm i ciepło artystki, to jednak kreacja jest słabą stroną tego recitalu", "Pani Sławo, wygląda Pani jak milion dolarów. Piękny utwór i znakomite wykonanie. Jest Pani wyjątkową piosenkarką" - pisali internauci.

Sława Przybylska nie tylko występuje, śpiewając swoje hity sprzed lat, ale i nowe utwory. W 2026 r. ma ukazać się jej album "Pieśni Poetów Żydowskich".

Zobacz także: Sława Przybylska w "Tańcu z Gwiazdami"?! Niewiarygodna propozycja. Gwiazda sceny komentuje

Zobacz więcej zdjęć. Joan Collins w kostiumie kąpielowym! 92-letnia gwiazda nie ma kompleksów, choć wielkimi krokami zbliża się do setki

Sława Przybylska nie chciała do „Tańca z gwiazdami” Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.