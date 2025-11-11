Co się dzieje ze Sławą Przybylską? Gwiazda ma 94 lata! I wciąż nosi mini

Wiecznie młoda Sława Przybylska

Sława Przybylska (której prawdziwe imię brzmi inaczej!) ma blisko 100 lat, od dawna mogłaby nie pracować. A jednak gwiazda nie spoczywa na laurach. W samym listopadzie ma w planach kilka zawodowych wyjść, a to pewnie nie koniec. Gwiazda chętnie działa w mediach społecznościowych, poza tym co jakiś czas pojawia się w telewizji lub udziela wywiadu radiowego. Nie lubi nudy, a w jej życiu nie ma mowy o stagnacji. Można tego piosenkarce tylko pozazdrościć.

Narzekanie jest najgorszą cechą. Jest w naszym mózgu. Skreślam narzekanie i uczę ludzi, żeby nie narzekać. Kiedy budzę się rano, to widzę przez okno piękne brzozy. One teraz zasypiają, ale od wiosny są jak tancerki smukłe, białe, piękne i tańczą, jak jest wiatr. Ta brzoza dodaje mi siły. Ja do niej mówię, ja ją podziwiam i ja tańczę z nią. Ona mnie uczy tańca, ruchu pewnego, który jest dla mnie cudowny - opowiadała Sława rok temu w "Dzień Dobry TVN".

W studiu nie tylko wzięła udział w rozmowie, ale nawet zatańczyła! Gwiazda, mimo wieku, tryska młodzieńczą energią:

Czas jest naprawdę wieczny, on się nie zmienia. To my się zmieniamy, przemijamy w czasie. Przemijajmy radośnie. Tej radości przemijania nauczyła mnie moja cudowna mama, która miała ogromne poczucie piękna. Czasami mówiła: "Patrz, jest zachód słońca. Jakie kolory, chmury, jak one się zmieniają, tak zmienia się życie. Pamiętaj, zmieniaj się radośnie".

Sława Przybylska wciąż zakłada mini

Lata mijają, a Sława Przybylska nie zmienia stylu. Od dawna jest wierna temu, co podoba jej się najbardziej. Nadal nosi półdługą, ciemną fryzurkę, wciąż lubi wyrazisty makijaż i, choć ma 94 lata, chętnie odsłania zgrabne nogi. Czasem na czerwonym dywanie pojawia się w długich kreacjach, ale nie stroni od mini, które, sądząc po zdjęciach z kolejnych wyjść, zajmują w jej szafie ważne miejsce.

