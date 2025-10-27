Dramat! 93-letnia Sława Przybylska została okradziona! Chodzi o diament

Na oficjalnym profilu Sławy Przybylskiej na Facebooku pojawiła się informacja o kradzieży niezwykle cennego dla niej przedmiotu. Diamentowy Mikrofon to dla legendarnej wokalistki symbol całego jej życia, które poświęciła pracy artystycznej.

To nie tylko nagroda

Pomóżmy Sławie odzyskać jej diamentowy mikrofon! Niedługo po koncercie Sławy Przybylskiej w Kalinowym Sercu w Warszawie zaginął diamentowy mikrofon, który artystka otrzymała podczas Festiwalu w Opolu w 2015 r. - w uznaniu za całokształt twórczości. Ten mikrofon to nie tylko nagroda - to symbol wielu lat pracy, wzruszeń i spotkań z publicznością. Jeśli ktoś z Państwa posiada jakiekolwiek informacje na temat jego losu, prosimy o kontakt

- czytamy na profilu Sławy Przybylskiej.

Diamentowy Mikrofon ma dla Sławy Przybylskiej ogromne znaczenie sentymentalne. To nie jakaś tam nagroda, ale symbol jej wspaniałej, długiej kariery. Artystka nie tylko brylowała na scenie wyśpiewując niezapomniane hity, ale i odbyła wiele wzruszających spotkań z publicznością. I właśnie na z tym związaną pamiątkę, pokusił się złodziej.

Czy diamentowy skarb się odnajdzie?

Sława Przybylska przyszła na świat w Międzyrzecu Podlaskim 93 lata temu. 2 listopada będzie obchodzić urodziny. 17 listopada gwiazda zagra kolejny koncert, w Kinoteatrze Apollo w Poznaniu. Legenda polskiej piosenki wystąpi z zespołem Tango Attack. Sława Przybylska i jej fani mają nadzieję, że do tego czasu zaginiony mikrofon się odnajdzie.

