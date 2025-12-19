Zamachowski i jego była żona spotkali się po latach na pogrzebie Umer. On był z partnerką, a ona z ich córką. Są zdjęcia

Pogrzeb Magdy Umer stał się nie tylko wzruszającym pożegnaniem wybitnej artystki, lecz także miejscem nieoczekiwanych spotkań. Wśród tłumu ludzi kultury i sztuki uwagę zwróciła obecność Zbigniewa Zamachowskiego, który pojawił się w towarzystwie swojej obecnej partnerki, Gabrieli Muskały. To jednak nie ten fakt wywołał największe poruszenie wśród zgromadzonych.

Niespodziewane spotkanie w cieniu żałoby

Na uroczystości pojawiła się również Aleksandra Justa, była żona aktora, wraz z ich najstarszą córką Marią. Dla wielu osób było to zaskoczenie – niewielu spodziewało się, że dawni małżonkowie znajdą się w jednym miejscu, i to w tak szczególnych, pełnych smutku okolicznościach. Choć nie wiadomo, czy doszło między nimi do rozmowy, ich obecność nie pozostała niezauważona.

Ostatnie pożegnanie Magdy Umer

Magda Umer odeszła w wieku 76 lat. Informację o jej śmierci przekazała rodzina w mediach społecznościowych, publikując krótki, poruszający wpis.

Uroczystości pożegnalne odbyły się w sali pożegnań na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Następnie urna z prochami artystki została przewieziona na Cmentarz Ewangelicko-Reformowany, gdzie przed laty spoczął jej mąż, Andrzej Przeradzki.

Zamachowski, Justa i skomplikowana przeszłość

Życie prywatne Zbigniewa Zamachowskiego od lat budzi zainteresowanie opinii publicznej. Aktor ma za sobą kilka ważnych związków. Jego małżeństwo z Aleksandrą Justą trwało wiele lat i zaowocowało narodzinami czworga dzieci: Marii, Antoniego, Tadeusza i Bronisławy. Rozstanie pary nie należało do łatwych.

Po zakończeniu tego związku Zbigniew Zamachowski związał się z Moniką Richardson, z którą ostatecznie się rozwiódł. Obecnie jego partnerką jest aktorka Gabriela Muskała, z którą regularnie pojawia się na wydarzeniach kulturalnych.

Gabriela Muskała towarzyszyła Zamachowskiemu także podczas pożegnania Magdy Umer. Para od dawna unika medialnego rozgłosu wokół swojego życia prywatnego, ale nie stroni od wspólnych wyjść na premiery filmowe czy teatralne. Choć obecność byłej żony i obecnej partnerki w jednym miejscu mogła rodzić domysły, uroczystość miała spokojny, godny charakter. Pogrzeb Magdy Umer zdominowały wspomnienia o artystce, jej twórczości i wpływie na polską kulturę, a nie prywatne historie żałobników.