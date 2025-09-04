Zamachowski i Muskała przyłapani na czułościach w... metrze. Daleko zajechali

Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
2025-09-04 5:45

Można by pomyśleć, że tak wybitny aktor i gwiazdor polskiego kina jest wożony limuzyną. Ale nic z tego. Zbigniew Zamachowski (64 l.) to skromny człowiek. Zamiast eleganckich butów woli sandały, zamiast kapelusza - kaszkiet, a zamiast wypasionej bryki wybiera tanie i zawsze dostępne metro. Ostatnio w czasie podróży podziemną kolejką towarzyszyła mu ukochana Gabriela Muskała (56 l.). Para nie szczędziła sobie czułości.

W metrze i w swetrze kochaj mnie!

Ostatnio przyłapaliśmy nowiem Zbigniewa Zamachowskiego i jego ukochaną Gabrielę Muskałę w czasie podróży metrem. Musieli udać się aż na Ursynów, z dala od ich domu na warszawskim Żoliborzu. Najwygodniej i najszybciej było więc pojechać tam podziemną komunikacją miejską. 

I choć oboje są wielkimi gwiazdami, zupełnie nic nie robią sobie ze swojej popularności. Zajęli miejsce pośród innych pasażerów, romantycznie złapali się za ręce i pogrążyli w rozmowach. Aż chce się zanucić słynny przebój zespołu Brathanki: "W metrze i w swetrze - kochaj mnie. Czy miasto czy wiocha, ty mnie z całej siły kochaj".

NIE PRZEGAP: Narzeczona Zamachowskiego boso na pogrzebie Joanny Kołaczkowskiej. Gabriela Muskała szła bez butów po mokrym betonie

Zamachowski i Muskała wciąż razem

Zbigniew Zamachowski i Gabriela Muskała są parą już od czterech lat. Gwiazdor wpadł w ramiona koleżanki po fachu tuż po rozstaniu z dziennikarką Moniką Richardson (53 l.). Z nią metrem raczej nie jeździł.

Zamachowski trwał u boku Richardson przez dekadę. To dla dziennikarki zostawił swoją poprzednią żonę, z którą doczekał się aż czwórki dzieci. Doszło do rozwodu, ale 10 lat później Monikę Richardson spotkał ten sam los, co Aleksandrę Justę. Czy weźmie ślub także z Gabrielą Muskałą? Pożyjemy, zobaczymy.

ZOBACZ TAKŻE: Zbigniew Zamachowski na samotnych zakupach. W koszyku dużo rybek i sok. Monika Richardson byłaby dumna!

Zobaczcie w naszej galerii, jak prezentowali się Zbigniew Zamachowski i Gabriela Muskała podczas romantycznej podróży metrem. Ładna z nich para?

Super Express Google News
Gabriela Muskala Zbigniew Zamachowski jadą metrem
15 zdjęć
Niewiarygodne! Zamachowski debiutował w filmie z Korą
Sonda
Czy Zamachowski i Muskała pasują do siebie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GABRIELA MUSKAŁA
ZBIGNIEW ZAMACHOWSKI