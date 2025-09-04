Zamachowski i Muskała przyłapani na czułościach w... metrze. Daleko zajechali

W metrze i w swetrze kochaj mnie!

Ostatnio przyłapaliśmy nowiem Zbigniewa Zamachowskiego i jego ukochaną Gabrielę Muskałę w czasie podróży metrem. Musieli udać się aż na Ursynów, z dala od ich domu na warszawskim Żoliborzu. Najwygodniej i najszybciej było więc pojechać tam podziemną komunikacją miejską.

I choć oboje są wielkimi gwiazdami, zupełnie nic nie robią sobie ze swojej popularności. Zajęli miejsce pośród innych pasażerów, romantycznie złapali się za ręce i pogrążyli w rozmowach. Aż chce się zanucić słynny przebój zespołu Brathanki: "W metrze i w swetrze - kochaj mnie. Czy miasto czy wiocha, ty mnie z całej siły kochaj".

NIE PRZEGAP: Narzeczona Zamachowskiego boso na pogrzebie Joanny Kołaczkowskiej. Gabriela Muskała szła bez butów po mokrym betonie

Zamachowski i Muskała wciąż razem

Zbigniew Zamachowski i Gabriela Muskała są parą już od czterech lat. Gwiazdor wpadł w ramiona koleżanki po fachu tuż po rozstaniu z dziennikarką Moniką Richardson (53 l.). Z nią metrem raczej nie jeździł.

Zamachowski trwał u boku Richardson przez dekadę. To dla dziennikarki zostawił swoją poprzednią żonę, z którą doczekał się aż czwórki dzieci. Doszło do rozwodu, ale 10 lat później Monikę Richardson spotkał ten sam los, co Aleksandrę Justę. Czy weźmie ślub także z Gabrielą Muskałą? Pożyjemy, zobaczymy.

ZOBACZ TAKŻE: Zbigniew Zamachowski na samotnych zakupach. W koszyku dużo rybek i sok. Monika Richardson byłaby dumna!

Zobaczcie w naszej galerii, jak prezentowali się Zbigniew Zamachowski i Gabriela Muskała podczas romantycznej podróży metrem. Ładna z nich para?

Niewiarygodne! Zamachowski debiutował w filmie z Korą Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.