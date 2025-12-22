W domu Tomaszewskich Wigilia jest inna. Zamiast karpia – sałatka i faworki. Małgorzata Tomaszewska zdradza SPECJALNY przepis babci Danuty

Choć w wielu domach wigilijny stół nie może obyć się bez karpia, u Małgorzaty Tomaszewskiej od lat panuje zupełnie inna tradycja. Popularna prezenterka, córka legendarnego bramkarza Jana Tomaszewskiego, nie kryje, że w jej rodzinie święta zawsze miały swój własny rytm i smak. – U nas Wigilia jest nietypowa, bo ani ja, ani moja mama nie jemy ryb – przyznaje bez wahania.

Zamiast karpia na stole króluje danie, które ma dla Małgorzaty Tomaszewskiej szczególną wartość sentymentalną. Dla Małgorzaty Tomaszewskiej Wigilia to nie sztywne reguły, lecz rodzinne ciepło, wspomnienia i smaki, które wracają co roku. Sałatka babci Danuty jest tego najlepszym dowodem – prostym, ale pełnym historii daniem, które łączy pokolenia i przypomina, że najlepsze świąteczne przepisy to te przekazywane z serca do serca

Ulubionym daniem jest sałatka z przepisu mojej śp. babci, Danuty Szmidt-Calińskiej

– wspomina Małgorzata. Babcia prezenterki była nie tylko kulinarną mistrzynią rodzinnych spotkań, ale także wielokrotną medalistką mistrzostw Polski w tenisie stołowym i ziemnym. Jej sałatka vinaigrette z buraków i orzechów włoskich do dziś pojawia się na wigilijnym stole Tomaszewskich.

Sałatka babci Danuty zamiast karpia

To danie jest proste, ale niezwykle aromatyczne i eleganckie – idealne na święta. Buraki nadają mu głębi i koloru, a orzechy włoskie delikatnej chrupkości. Całość dopełnia klasyczny sos vinaigrette z nutą miodu.

Składniki:

  • 3–4 buraki ugotowane
  • 0,5 szklanki orzechów włoskich
  • 3 łyżki oliwy z oliwek
  • 1 łyżka octu winnego
  • 1 łyżeczka miodu
  • sól, pieprz
  • opcjonalnie: ser feta

Buraki należy ugotować w mundurkach, obrać i pokroić w kostkę. Orzechy delikatnie podprażyć na suchej patelni, aby wydobyć ich aromat. Z oliwy, octu, miodu, soli i pieprzu przygotować sos vinaigrette. Wszystkie składniki połączyć i dokładnie wymieszać. Dla bardziej wyrazistego smaku można dodać pokruszoną fetę.

Faworki, które przeszły do rodzinnej historii

Choć sałatka jest numerem jeden, Małgorzata Tomaszewska z uśmiechem wspomina też inne świąteczne tradycje.

Na święta królowały faworki – uwielbiam je i mamy z nimi przygody

– śmieje się prezenterka. Jedna z nich szczególnie zapadła jej w pamięć. Gdy była dzieckiem, jej tata postanowił samodzielnie przygotować chrust. "Włożył w to mnóstwo serca, ale zamiast faworków wyszedł tak twardy chrust, że można było pogubić plomby, a cały dom był w dymie" – wspomina z rozbawieniem.

