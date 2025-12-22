W domu Tomaszewskich Wigilia jest inna. Zamiast karpia – sałatka i faworki. Małgorzata Tomaszewska zdradza SPECJALNY przepis babci Danuty

Zamiast karpia na stole króluje danie, które ma dla Małgorzaty Tomaszewskiej szczególną wartość sentymentalną. Dla Małgorzaty Tomaszewskiej Wigilia to nie sztywne reguły, lecz rodzinne ciepło, wspomnienia i smaki, które wracają co roku. Sałatka babci Danuty jest tego najlepszym dowodem – prostym, ale pełnym historii daniem, które łączy pokolenia i przypomina, że najlepsze świąteczne przepisy to te przekazywane z serca do serca

Ulubionym daniem jest sałatka z przepisu mojej śp. babci, Danuty Szmidt-Calińskiej

– wspomina Małgorzata. Babcia prezenterki była nie tylko kulinarną mistrzynią rodzinnych spotkań, ale także wielokrotną medalistką mistrzostw Polski w tenisie stołowym i ziemnym. Jej sałatka vinaigrette z buraków i orzechów włoskich do dziś pojawia się na wigilijnym stole Tomaszewskich.

Sałatka babci Danuty zamiast karpia

To danie jest proste, ale niezwykle aromatyczne i eleganckie – idealne na święta. Buraki nadają mu głębi i koloru, a orzechy włoskie delikatnej chrupkości. Całość dopełnia klasyczny sos vinaigrette z nutą miodu.

Składniki:

3–4 buraki ugotowane

0,5 szklanki orzechów włoskich

3 łyżki oliwy z oliwek

1 łyżka octu winnego

1 łyżeczka miodu

sól, pieprz

opcjonalnie: ser feta

Buraki należy ugotować w mundurkach, obrać i pokroić w kostkę. Orzechy delikatnie podprażyć na suchej patelni, aby wydobyć ich aromat. Z oliwy, octu, miodu, soli i pieprzu przygotować sos vinaigrette. Wszystkie składniki połączyć i dokładnie wymieszać. Dla bardziej wyrazistego smaku można dodać pokruszoną fetę.

Faworki, które przeszły do rodzinnej historii

Choć sałatka jest numerem jeden, Małgorzata Tomaszewska z uśmiechem wspomina też inne świąteczne tradycje.

Na święta królowały faworki – uwielbiam je i mamy z nimi przygody

– śmieje się prezenterka. Jedna z nich szczególnie zapadła jej w pamięć. Gdy była dzieckiem, jej tata postanowił samodzielnie przygotować chrust. "Włożył w to mnóstwo serca, ale zamiast faworków wyszedł tak twardy chrust, że można było pogubić plomby, a cały dom był w dymie" – wspomina z rozbawieniem.