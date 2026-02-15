Kilka imprez i ta sama stylizacja! Anna Powierza zakochała się w tym różowym kombinezonie

W czwartkowy wieczór odbyła się uroczysta premiera długo wyczekiwanych "Wichrowych wzgórz" w reżyserii Emerald Fennell. Do jednego z warszawskich kin przybył tłum gwiazd. Do zdjęć z szerokim uśmiechem pozowała również Anna Powierza. Różowy kombinezon w zwierzęcy wzór sprawił, że aktorka wyróżniała się z tłumu. Ale już go gdzieś widzieliśmy. I to kilka razy!

"Wichrowe wzgórza": Anna Powierza wyróżniła się na premierze filmu 

Na krótko przed walentynkami do kin trafi długo wyczekiwany film "Wichrowe wzgórza" w reżyserii Emerald Fennell. Jest to autorska interpretacji legendarnej powieści Emily Bronte. Film z Margot Robbie i Jacobem Elordi w rolach głównych wzbudzał kontrowersje na długo przed premierą.

W czwartek odbyła się polska premiera filmu. Na czerwonym dywanie ochoczo pozowały gwiazdy show-biznesy, w tym Paulina Gałązka, Lura Breszka, Karolina Malinowska, Roma Gąsiorowska, Joanna Brodzik czy Grażyna Wolszczak. Pojawiło się kilka zakochanych par - Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie mogli się od siebie oderwać, a Edyta Herbuś z ukochanym również nie szczędzili sobie czułości.

Anna Powierza pokochała ten strój. Jedna kreacja i kilka imprez

Nie dało się też przegapić Anny Powierzy. Aktorka wyróżniała się bowiem kreacją. Różowy kombinezon w zwierzęce wzory zdecydowanie przyciągał wzrok. Jednak to nie był pierwszy raz, gdy gwiazda "Klanu" miała go na sobie. Zdołała obskoczyć w nim już kilka innych branżowych imprez. Na jednej z nich pozowała do zdjęć razem z Anną Czartoryską, która miała na sobie ten sam strój!

Anna Powierza uwielbia kolory i zabawę z modą. Nic więc dziwnego, że tak pokochała ten szałowy kombinezon polskiej marki Risk. Wiele wskazuje na to, że zobaczymy ją w nim jeszcze nie jeden raz.

Postanowiłam pójść zupełnie po bandzie i chodzić na każdy event wyłącznie w panterkowym kombinezonie - powiedziała niedawno w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Lifestyle.

