14-letnia córka aktorskiej pary wyrasta na gwiazdę! Znowu oczarowała!

"Piep*zyć Mickiewicza": Tłum sław na premierze

We wtorek, 10 lutego odbyła się uroczysta premiera trzeciej części kinowego hitu - "Piep*zyć Mickiewicza". Pierwsza odsłona serii o ekscentrycznym nauczycielu i zbuntowanych nastolatkach trafiła do kin w 2024 roku. Mimo kiepskich recenzji cieszył się sporym zainteresowaniem widzów. Na tyle dużym, że już za kilka dni do kin trafi kolejna część.

Na uroczystej premierze pojawiło się wiele znanych twarzy. Nie mogło zabraknąć oczywiście odtwórcy głównej roli, czyli Dawida Ogrodnika oraz młodych aktorów wcielających się w filmowych maturzystów. Tym samym na czerwonym dywanie pojawili się m.in. Hugo Tarres, Wiktoria Koprowska, Karol Rot, Krystian Embradora czy Aleksandra Izydorczyk.

Oprócz aktorów związanych z produkcją na premierze pojawiły się inne osobowości polskiego show biznesu. Pola Gonciarz i Michalina Sosna wybrały niemal bliźniacze kreacje i z uśmiechem pozowały razem do zdjęć. W czerwonym topie zaprezentowała się Carla Fernandes. Swobodną stylizację narzuciła na siebie Zofia Cieszyńska, ale nawet w takim wydaniu potrafi zachwycić! Nastolatka kolejny raz udowodniła, że czerwień to jej kolor!

Zofia Cieszyńska wyrasta na gwiazdę!

O córce Alżbety Lenskiej i Rafała Cieszyńskiego od pewnego czasu jest coraz głośniej. Kilka miesięcy temu nastolatka towarzyszyła rodzicom podczas pokazu dyplomowej etiudy filmowej "Birthday Cake" autorstwa Grażyny Gudejko. Zosia w etiudzie zadebiutowała jako aktorka, co podsyciło zainteresowanie jej osobą. Do tego miała na sobie stylizację, która sprawiła, że internauci przecierali oczy ze zdumienia!

Na czerwonym dywanie pojawiła się w dopasowanej czerwonej sukience z efektownym rozcięciem na udzie. Stylizację uzupełniła mocnym makijażem i idealnie ułożonymi włosami. Patrząc na nią trudno było uwierzyć, że ma zaledwie 14 lat!

Kilka dni temu znowu zaskoczyła. Tym razem fotkami z wakacji. Nastolatka razem z mamą wypoczywała w Tajlandii, a relacją z wyjazdy dzieliła się w sieci. Pokazała się m.in. w stylizacji, której mogłaby jej pozazdrościć sama Jennifer Lopez. I tym razem internauci dyskutowali o tym, czy 14-latce wypada zakładać kreacje, które odsłaniają i podkreślają tak wiele.

