2026-02-10 19:48

Na emisję pierwszego odcinka osiemnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" trzeba jeszcze chwilę poczekać, ale już głośno jest o napiętej atmosferze między uczestnikami. Tym razem nie poszło o wynagrodzenie czy wcześniejsze taneczne doświadczenia. Co zaszło między znanymi aktorami?

Gorąco za kulisami "Tańca z Gwiazdami"

Kilka tygodni dzieli nas od startu osiemnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Podczas niedawnej prezentacji wiosennej ramówki Polsatu oficjalnie zaprezentowano wszystkie pary, które zatańczą w programie. Kilka nazwisk już wywołało spore zamieszanie. Głośno było m.in. o udziale znanej z "Na dobre i na złe" Emilii Komarnickiej (40 l.). Aktorce partnerować będzie Stefano Terazzino (46 l.). Problem w tym, że para zna się od dawna i występuje razem w tanecznym spektaklu.

Nie wszystkim się to spodobało, a część widzów zarzuca produkcji faworyzację aktorki. Niedawno informowaliśmy, że atmosfera napięta jest również za kulisami "Tańca z Gwiazdami". Informator Pudelka przekazał, że Komarnicka już trzyma się z dala od pozostałych uczestników, co przypomina sytuację Agnieszki Kaczorowskiej (33 l.) i Marcina Rogacewicza (45 l.) z poprzedniej edycji.

"Taniec z Gwiazdami": Aktorzy skaczą sobie do gardeł?

Napięta atmosfera panuje również między występującymi w programie aktorami - Sebastianem Fabijańskim (38 l.) i Kamilem Nożyńskim (42 l.). Produkcja "Tańca z Gwiazdami" od dawna zabiegała o gwiazdora filmów Patryka Vegi. Aktorowi udało się ponoć wynegocjować sporą gażę. Może liczyć na 25 tysięcy złotych za odcinek.

Jednak to nie różnica w wynagrodzeniu miała być kością niezgody, a wybór tanecznej partnerki! Kamil Nożyński w programie zatańczy z Izabela Skierska (33 l.), a Sebastian Fabijański z Julią Suryś (24 l.). Jak informuje Pudelek, Fabijański miał liczyć, że to on trafi pod taneczną opiekę Skierskiej, z którą zna się już od jakiegoś czasu. Tancerka, która w poprzedniej edycji występowała z Tomaszem Karolakiem (54 l.), zagrała nawet w teledysku Fabijańskiego.

Gwiazdor w jednej z rolek nawiązywał do ich potencjalnego występu w "TZG". Producenci zadecydowali jednak inaczej. Informator Pudelka twierdzi, że atmosfera między aktorami jest bardzo napięta. Podejrzewa również, że poszło nie tylko o wybór partnerki.

Od początku widać, że Fabijański i Nożyński nie znoszą się. Nie ma tu nawet grama sympatii. Wszyscy zastanawiają się, dlaczego - co prawda obaj chcieli tańczyć ze Skierską, ale wygląda na to, że ich konflikt może sięgać znacznie głębiej. Podczas ramówki nie chcieli nawet stanąć obok siebie, co widać na zdjęciach grupowych - mówiła osoba związana z produkcją tanecznego show.

