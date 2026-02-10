"Moja krew, twoja krew: MG x Jarocin". Wyjątkowy projekt na Jarocin Festiwal 2026 i Żywiec Męskie Granie. Kto wystąpi?

Jarocin od dekad pozostaje symbolem muzycznego buntu, wolności i wspólnoty. Nowy projekt, przygotowany specjalnie na 56. edycję festiwalu, sięga do tych korzeni i próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy jarocińska energia wciąż potrafi poruszać i prowokować kolejne pokolenia słuchaczy.

Skąd pomysł na "Moja krew, twoja krew"?

Tytuł projektu nawiązuje do kultowego dokumentu BBC z 1986 roku, który uchwycił fenomen polskiej sceny alternatywnej skupionej wokół Jarocina. W 40. rocznicę powstania filmu twórcy zestawiają ze sobą artystów z różnych generacji, tworząc nowe interpretacje utworów, które kiedyś były głosem młodego pokolenia.

Michał Wiraszko o projekcie i przyszłości Jarocina

Za artystyczny kształt wydarzenia odpowiada Michał Wiraszko, współorganizator i dyrektor artystyczny Jarocin Festiwal 2026. Jak podkreśla, połączenie Jarocina z Męskim Graniem to szansa na nowe otwarcie dla polskiej muzyki i przywrócenie festiwalowi roli miejsca realnej artystycznej konfrontacji.

To właśnie festiwal w Jarocinie – jego historia, autentyczność i narracja – ma być punktem wyjścia dla całego projektu, który następnie trafi także do publiczności Żywiec Męskie Granie.

Kultowy film i kultowa ścieżka dźwiękowa na żywo w międzypokoleniowych interpretacjach. Cieszę się, że Jarocin znów staje się kolebką polskiej muzyki. Raz już te dźwięki wyszły z Jarocina, dzięki BBC - na cały świat. Tym razem wyjdą – mam nadzieję – przynajmniej na całą Polskę. Zapraszam Was na trzy niezwykłe wieczory – w Jarocinie w lipcu oraz na Żywiec Męskie Granie w sierpniu - w Krakowie i Warszawie. Ogromnie się cieszę, że te dwa kultowe wydarzenia łączą siły. Czuję, że będzie to nowe otwarcie dla polskiej muzyki. Nie mogę się doczekać, aż będziemy mogli Wam zdradzić kolejne szczegóły

- mówi Michał Wiraszko, współorganizator i dyrektor artystyczny Jarocin Festiwal 2026.

Kiedy i gdzie odbędą się koncerty Jarocin Festiwal 2026?

Projekt "Moja krew, twoja krew: MG x Jarocin" zostanie zaprezentowany podczas trzech koncertów:

19 lipca 2026 – Jarocin Festiwal (premiera projektu)

8 sierpnia 2026 – Żywiec Męskie Granie w Krakowie

21 sierpnia 2026 – Żywiec Męskie Granie w Warszawie

Organizatorzy zapowiadają, że jarocińska energia zostanie przeniesiona na sceny Męskiego Grania bez zmiany charakteru projektu – z tą samą potrzebą szczerości i konfrontacji.

Jarocin Festiwal 2026

Jarocin Festiwal 2026 odbędzie się w dniach 16–19 lipca 2026 roku i będzie 56. edycją najstarszego festiwalu rockowego w Polsce. Nowy organizator, Konsorcjum FMR, komunikuje wydarzenie hasłem "Wraca nowe!", podkreślając jednocześnie ciągłość tradycji i otwarcie na współczesne zjawiska muzyczne.

Kluczową rolę programową ponownie odgrywa Michał Wiraszko, który odpowiadał za jedne z najbardziej wyrazistych edycji festiwalu w przeszłości i konsekwentnie stawia na dialog między legendami a nowymi głosami sceny muzycznej.

Pierwsi artyści Jarocin Festiwal 2026

Wśród pierwszych ogłoszonych wykonawców Jarocin Festiwal 2026 znaleźli się:

Acid Drinkers, Dezerter, Farben Lehre, Happysad, Closterkeller, Kasia Lins, Wojtek Szumański oraz Leniwiec.

Rok 2026 przyniesie na jarocińskiej scenie liczne jubileusze: Dezerter będzie świętować 45-lecie działalności, Farben Lehre – 40-lecie, a Happysad – 25-lecie istnienia zespołu. Kasia Lins zaprezentuje projekt "Obywatelka K.L.", będący hołdem dla Grzegorza Ciechowskiego i zespołu Republika.

Gdzie kupić bilety na festiwal w Jarocinie?

Bilety na Jarocin Festiwal 2026 oraz wydarzenia Żywiec Męskie Granie 2026 są dostępne na stronach jarocinfestiwal.pl oraz https://www.ebilet.pl/muzyka/festiwale/meskie-granie. Organizatorzy zapowiadają kolejne ogłoszenia dotyczące artystów i szczegółów projektu "Moja krew, twoja krew".

