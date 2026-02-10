Gwiazdy opijały pamięć po Rewińskim. Kontuzjowana Wajda w trakcie rozwodu pozwoliła sobie na czułości

Szampan, śmiechy i pocałunki na premierze książki o Januszu Rewińskim

Bawił Polaków niemal przez cały swoje życie. Występował w kabarecie Tey, a w latach 90. stworzył niezapomnianą rolę Siary w kultowym "Killerze". Janusz Rewiński na pewno byłby dumny, że jego bliscy na myśl o nim nadal potrafią się śmiać. Spotkali się, by czytać fragmenty książki Beaty Biały "Siara. I nic nie jest jasne". A później poniósł się gwar opowieści pełnych wspomnień o artyści i polało się wino. Niektórzy nawet nie szczędzili sobie czułości...

Fragmenty biografii cytowaliśmy jako pierwsi już kilka tygodni temu. Janusz Rewiński, choć uwielbiam bawić ludzi, był człowiekiem tajemniczym, raczej skrytym. Ukrywał, że zabija go cukrzyca. A na koniec życia postanowił żyć na wsi, z dala od innych.

Na szczęście nie potrzebuję kontaktu z rodziną. Moi synowie mnie nie widzą miesiącami i im to nie jest potrzebne, i ja im nie jestem potrzebny. (...) Żartuję sobie z krowami i baranami, bo one przynajmniej się nie obrażają

- mówił Janusz Rewiński w swoim stylu.

Synowie odwiedzali go jednak, kiedy tylko mogli. Wspólnie spędzali święta. Jego żona aktorka Iwona Biernacka (74 l), choć z nim nie mieszkała, zapłakała nad trumną. Wygląda na to, że słynny filmowy Siara miał więcej przyjaciół, niż mu się wydawało. W poniedziałek zebrali się w oni w popularnej wśród aktorów knajpie. Czytali fragmenty jego książki, a później wspominali na lampką wina.

Kulisy spotkania przyjaciół Rewińskiego. Niektórych poniosło

Patrycja Markowska przyjechała razem ze swoim mężem Tomaszem. Wśród gości znalazły się także: Monika Richardson i aktorki Anna Samusionek, Katarzyna Żak oraz Joanna Moro. Wypatrzyliśmy też dawno niewidzianą twórczynię kabaretów Olgę Lipińską, która wielokrotnie zatrudniała Rwińskiego do swoich kabaretów. Artystka jest w świetnej formie!

Dla Katarzyny Wajdy, gwiazdy serialu "Odwilż", spotkanie było okazją do randki. Aktorka po 16 latach rozwodzi się ze swoim mężem Mateuszem Wajdą. Nie ukrywa jednak swojego związku z aktorem Bartłomiejem Kotschedoffem, któremu nie szczędziła czułości. Kasia jest co prawda kontuzjowana i poruszała się przy pomocy kul, ale czułe ramię ukochanego ratowało ją tego wieczoru z każdej opresji.

Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądała premiera biografii Janusza Rewińskiego.

