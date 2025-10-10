Katarzyna Wajda rozwodzi się z mężem! Przyłapali ją z przystojnym aktorem. Trzymają się za ręce

Katarzyna Wajda, znana przede wszystkim z roli Katarzyny Zawiei w serialu "Odwilż", ale też Justyny Łuszcz w filmie "Jesteś Bogiem", od 16 lat była w szczęśliwym związku małżeńskim z Mateuszem Wajdą - operatorem filmowym i producentem. "Była" i "szczęśliwa", bo według Pudelka para postanowiła się rozstać. Tym samym wygląda na to, że w najbliższym czasie czeka nas wiele show-biznesowych rozwodów. Serwis plotkarski podaje, że to aktorka złożyła pozew, a kolejna rozprawa Wajdów ma odbyć się w listopadzie 2025 roku. Obecnie sąd oczekuje bowiem na zwrot akt z sądu apelacyjnego, gdzie rozpoznawany jest środek zaskarżenia decyzji sądu okręgowego. Wygląda więc na to, że pojawiły się jakieś komplikacje, lecz szczegóły pozostają nieznane, podobnie jak nie wiadomo, co leży u podstaw rozpadu małżeństwa z 16-letnim stażem.

Tymczasem media obiegły zdjęcia, na których Katarzyna Wajda wdzięczy się w towarzystwie przystojnego aktora. Na jednym z ujęć widać nawet, jak trzymają się za ręce. O co w tym wszystkim chodzi? Szczegóły poniżej.

Katarzyna Wajda promuje serial "Odwilż" w towarzystwie przystojnego aktora. Uśmiechy i czułe gesty na ściance

Katarzyna Wajda podczas promocji trzeciego sezonu serialu "Odwilż" pojawiła się na ściance w towarzystwie przystojnego aktora. Para uśmiechała się do siebie zalotnie, nie szczędzili sobie też czułych gestów, które nie umknęły uwadze internautów. Pewnym dopełnieniem było złapanie się za ręce przez parę aktorów. Mimo fali spekulacji i plotek, warto zauważyć, że to wszystko prawdopodobnie promocja serialu, ponieważ postacie tych dwoje są ze sobą blisko.

Bartłomiej Kotschedoff, bo o nim mowa, jest aktorem wcielającym się w postać Krzysztofa Trepy w serialu "Odwilż". Trepa i Zawieja, grana przez Wajdę, to dwójka policjantów, którzy są oddani pracy, ale też tworzą świetny i zgrany duet prywatnie. Już w 1. sezonie mogliśmy zobaczyć, że to nie tylko relacja przyjacielska, a jedno z nich na pewno darzy drugie nieco cieplejszymi uczuciami. Czułe gesty w "życiu realnym" to więc zapewne część promocji i nie należy doszukiwać się tutaj drugiego dna. Chociaż, jak wiemy, różnie bywa w pokręconym polskim show-biznesie. Będziemy się temu przyglądać.

