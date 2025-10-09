Katarzyna Wajda pod marynarką miała tylko złoty łańcuszek. "Zapomniała" o bieliźnie, a dekolt sięgał do pasa

Katarzyna Wajda, którą widzowie znają z roli Anny Kolendy w "Na Wspólnej", czy z serialu "Stulecie Winnych", grała także w filmie "Jesteś Bogiem", a teraz będzie można ją oglądać w trzecim sezonie "Odwilży". Gwiazdy nie mogło zabraknąć na premierze. A gdy stanęła na czerwonym dywanie, całkiem skradła show.

Wajda ze złotym łańcuszkiem zamiast bielizny

39-letnia aktorka postawiła na połączenie męskości i kobiecości. Założyła dość obszerny garnitur - spodnie z szerokimi nogawkami i luźną marynarkę. Pod nią nie miała zupełnie niczego, nie licząc złotego łańcuszka, który obejmował jej szyję, spływał wzdłuż głębokiego dekoltu i podkreślał talię. Ten delikatny akcent okazał się niezwykle kuszącym elementem stylizacji.

Wajda uzupełniła ją klasycznym makijażem z akcentem położonym na usta i lekką, naturalną fryzurą w ciemnym kolorze. Wcześniej aktorka pokazywała się w rudościach i blondach (zdjęcia znajdziecie w galerii), ale dopiero chłodna, ciemna barwa włosów perfekcyjnie podkreśliła jej urodę.

Katarzyna Wajda nie jest jedyna

Strój, który podczas premiery zaprezentowała Katarzyna Wajda, był jednocześnie odważny, elegancki i zmysłowy. Podkreślił urodę gwiazdy i dodał jej pazura. Oczywiście nie tylko Wajda wpadła na pomysł zarzucenia marynarki na gołe ciało.

Niedawno ten sam patent, choć bez złocistej ozdoby, wykorzystała Grażyna Torbicka. Podczas jednej z imprez zadziwiła stylizacją. Dziennikarka należy bowiem do gwiazd, które nie epatują ciałem i raczej unikają przesadnego odsłaniania wdzięków. Ma fantastyczną figurę, a na dodatek wygląda dużo młodziej, niż wskazuje na to metryka. Zazwyczaj stawia na stonowane i wyważone kreacje, ale tym razem postanowiła zaszaleć! We wrześniu pokazała się w garniturze z dość luźną marynarką i dekoltem prawie aż do pępka - bez bluzki czy koszulki, a nawet bez bielizny.

