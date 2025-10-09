Katarzyna Wajda pod marynarką miała tylko złoty łańcuszek. "Zapomniała" o bieliźnie, a dekolt sięgał do pasa

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-10-09 19:25

Katarzyna Wajda chyba nigdy nie wyglądała równie zmysłowo! 39-letnia gwiazda pojawiła się na czerwonym dywanie, by promować kolejną odsłonę "Odwilży", serialu, w którym wciela się w Katarzynę Zawieję. Ubrała się tak, że nie sposób było oderwać od niej wzroku. Miała na sobie garnitur w męskim stylu, ale pod marynarkę nie założyła ani topu, ani nawet bielizny. Zastąpiła ją złotym łańcuszkiem. Odważnie!

Super Express Google News

Katarzyna Wajda, którą widzowie znają z roli Anny Kolendy w "Na Wspólnej", czy z serialu "Stulecie Winnych", grała także w filmie "Jesteś Bogiem", a teraz będzie można ją oglądać w trzecim sezonie "Odwilży". Gwiazdy nie mogło zabraknąć na premierze. A gdy stanęła na czerwonym dywanie, całkiem skradła show.

Zobacz także: Gwiazda "Na Wspólnej" żegna się z serialem TVN! Szokujące kulisy. "Rozstaję się ze smutkiem"

Wajda ze złotym łańcuszkiem zamiast bielizny

39-letnia aktorka postawiła na połączenie męskości i kobiecości. Założyła dość obszerny garnitur - spodnie z szerokimi nogawkami i luźną marynarkę. Pod nią nie miała zupełnie niczego, nie licząc złotego łańcuszka, który obejmował jej szyję, spływał wzdłuż głębokiego dekoltu i podkreślał talię. Ten delikatny akcent okazał się niezwykle kuszącym elementem stylizacji.

Wajda uzupełniła ją klasycznym makijażem z akcentem położonym na usta i lekką, naturalną fryzurą w ciemnym kolorze. Wcześniej aktorka pokazywała się w rudościach i blondach (zdjęcia znajdziecie w galerii), ale dopiero chłodna, ciemna barwa włosów perfekcyjnie podkreśliła jej urodę.

Zobacz także: Basia Kurdej-Szatan z dekoltem do pasa w dniu 40. urodzin! A jej siostra? Tylko zobaczcie

Katarzyna Wajda nie jest jedyna

Strój, który podczas premiery zaprezentowała Katarzyna Wajda, był jednocześnie odważny, elegancki i zmysłowy. Podkreślił urodę gwiazdy i dodał jej pazura. Oczywiście nie tylko Wajda wpadła na pomysł zarzucenia marynarki na gołe ciało.

Niedawno ten sam patent, choć bez złocistej ozdoby, wykorzystała Grażyna Torbicka. Podczas jednej z imprez zadziwiła stylizacją. Dziennikarka należy bowiem do gwiazd, które nie epatują ciałem i raczej unikają przesadnego odsłaniania wdzięków. Ma fantastyczną figurę, a na dodatek wygląda dużo młodziej, niż wskazuje na to metryka. Zazwyczaj stawia na stonowane i wyważone kreacje, ale tym razem postanowiła zaszaleć! We wrześniu pokazała się w garniturze z dość luźną marynarką i dekoltem prawie aż do pępka - bez bluzki czy koszulki, a nawet bez bielizny.

Zobacz także: Szczuplutka Marta Wierzbicka odsłoniła obojczyki. W sieci burza. "Zawsze będzie coś źle"

Zobacz więcej zdjęć. 66-letnia Grażyna Torbicka bez bielizny i topu. Marynarkę zarzuciła na gołe ciało

Mellina - Magda Mołek: żona Wajdy zadzwoniła do TVP. Kazała mi zmienić sukienkę
Grażyna Torbicka
47 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ODWILŻ
SERIAL
DEKOLTY GWIAZD
CZERWONY DYWAN