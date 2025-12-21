Święta u Macieja Peli pachną barszczem. Tancerz zdradza przepis na wigilijne uszka. Babcia nauczyła go najlepiej

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
2025-12-21 10:58

Choć Maciej Pela kojarzony jest przede wszystkim z parkietem i choreografią, w okresie świątecznym zamienia taneczne kroki na kuchenne rytuały. Znany tancerz i choreograf, który zdobył popularność dzięki programowi „You Can Dance”, od lat podkreśla, że w jego domu Wigilia nie może obejść się bez tradycyjnych smaków. A jednym z najważniejszych punktów świątecznego menu są uszka do barszczu z rodzinnego przepisu babci.

Maciej Pela

i

Autor: Shutterstock/Akpa/ Shutterstock

Maciej Pela nie ukrywa, że gotowanie sprawia mu ogromną przyjemność, a kuchnia jest dla niego przestrzenią równie kreatywną jak sala treningowa.

Mój specjalny trik to ciasto z przepisu Babci, które zawsze wychodzi

– zdradza z uśmiechem. To właśnie ten przepis towarzyszy mu od lat i niezmiennie pojawia się na wigilijnym stole.

Uszka do barszczu Babci Peli – smak, który wraca co roku

Sekret idealnych uszek tkwi w prostocie i jakości składników. Ciasto jest elastyczne, delikatne i łatwe do wałkowania, a farsz – klasyczny, intensywny w smaku, oparty na kiszonej kapuście i suszonych grzybach.

Składniki na ciasto:

  • 0,5 kg mąki
  • 1 jajko
  • 2 łyżki oleju
  • 0,5 szklanki gorącej wody

Mąkę należy przesiać, dodać jajko, olej oraz gorącą wodę, a następnie dokładnie zagnieść gładkie ciasto. Po wyrobieniu warto odstawić je na około 30 minut – dzięki temu stanie się bardziej sprężyste i łatwiejsze w obróbce.

Farsz:

  • kapusta kiszona (odciśnięta)
  • suszone grzyby (wcześniej namoczone i pokrojone)
  • cebula
  • masło
  • sól, pieprz

Kapustę dusi się z drobno posiekaną cebulą na maśle. Grzyby należy ugotować, posiekać i dodać do kapusty. Całość smaży się razem, doprawiając solą i pieprzem do smaku.

Ciasto wałkuje się na cienkie placki, kroi w kwadraty, nakłada farsz i skleja przeciwległe rogi, formując charakterystyczne uszka. Gotuje się je krótko w osolonej wodzie.

Dla Macieja Peli ten przepis to coś więcej niż kulinarna instrukcja. To wspomnienie rodzinnych świąt, zapachu barszczu unoszącego się w kuchni i chwil spędzonych razem przy stole. W świecie pełnym pośpiechu i nowoczesnych trendów tancerz chętnie wraca do tego, co sprawdzone i bliskie sercu.

Bo jak sam podkreśla – najlepsze święta zawsze smakują jak u babci.

Od męża aktorki do influencera? Maciej Pela robi furorę na imprezie w centrum Warszawy
19 zdjęć
Baszamel zakwas na barszcz czerwony
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MACIEJ PELA