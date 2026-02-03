TYLKO U NAS! Kolejne polskie nazwiska w aktach Epsteina: syn Przetakiewicz, żona Adamczyka i supermodelki

2026-02-03 14:26

Po przekopaniu się przez kolejne części akt Jeffreya Epsteina udało nam się dotrzeć do kolejnych polskich wątków i zaskakujących nazwisk. Oprócz Sandry Kubickiej i Wojciecha Fibaka natknęliśmy się między innymi na syna Joanny Przetakiewicz, Alexa Przetakiewicza, modelkę Annę Jagodzińską i żonę Piotra Adamczyka, modelkę i aktorkę Karolinę Szymczak. W jakim kontekście pojawili się w aktach?

Ujawniamy nowe polskie nazwiska w aktach Jeffreya Epsteina

Polskie wątki w ujawnionych aktach Jeffreya Epsteina wiele osób mogą zszokować. Oskarżany o molestowanie, gwałty, w tym na nieletnich, porwania i handel ludźmi biznesmen zmarł w więzieniu, zabierając większość swoich tajemnic do grobu, ale pozostały po nim liczne maile, w których omawiał nie tylko interesy, ale i "wideo z tortur", spotkania z młodymi dziewczynami, słynne imprezy na swojej wyspie i inne, dość obrzydliwe praktyki. A z kim je omawiał?

Zobacz też: Epstein "miał ją na oku"! Nazwisko Sandry Kubickiej pojawiło się w jego aktach

Tu zaczyna robić się ciekawie. W Stanach oczywiście największe emocje budzi Donald Trump, który, choć się zapiera, że było inaczej, wielokrotnie występuje w aktach. Jest oskarżany między innymi o gwałt na 13-latce i molestowanie wielu innych, w tym nieletnich, dziewczyn. Organizował też specyficzne imprezy w swojej posiadłości w Maralago, gdzie miało dochodzić do zadziwiających aktów seksualnych, również wbrew woli uczestniczących w nich ofiar.

Ciekawy jest też wątek Elona Muska, który twierdził do tej pory, że był zapraszany na słynną "wyspę Epsteina", ale odmówił. Tymczasem z maili wymaga, że to on wielokrotnie próbował się wprosić na seks-imprezy, ale... bez sukcesów. Informacje zawarte w mailach częściowo potwierdziła córka Muska, modelka Vivian Jenna Wilson.

Dużo emocji budzą gwiazdy występujące w mailach - wśród nich między innymi raperzy - Jay Z i Pusha T, aktor i wokalista Jared Leto, żona Trumpa - w tamtych czasach modelka, Melania Knauss Trump, producent filmowy, skazany już na więzienie w innej sprawie Harvey Weinstein i aktor Kevin Spacey.

Polskie modelki, syn Przetakiewicz i żona Piotra Adamczyka w mailach Jeffreya Epsteina

Nas oczywiście najbardziej zajmują polskie wątki. Pierwsze nazwiska które pojawiły się już w mediach, to były tenisista i koneser sztuki, Wojciech Fibak oraz modelki - Mariana Idźkowska i Sandra Kubicka. Nam udało się dotrzeć do kolejnych nazwisk związanych z polskim show-biznesem!

W aktach pojawiają się między innymi kolejne modelki - Anna Jagodzińska, jedna z najbardziej znanych polskich twarzy na świecie, Kaja Sokoła, która otwarcie oskarżała Weinsteina i zeznawała przeciwko niemu w procesie oraz Karolina Szymczak - aktualna żona Piotra Adamczyka. W jednym z maili pojawiło się też nazwisko... Przetakiewicz, a konkretniej - syna Joanny Przetakiewicz, Alexa Przetakiewicza - obecnego szefa marki modowej La Mania. W jakim kontekście pojawiają się Polacy w aktach Epsteina? Prawdopodobnie nawet nie mieli pojęcia, że skompromitowany milioner się nimi interesował...

Afera Jeffreya Epsteina: Ania Jagodzińska, Sandra Kubicka, Karolina Szymczak i inni

Sandra Kubicka pojawiła się w jednym mailu, w którym... zachwalano jej urodę i dopytywano, czy jest "jedną z twoich dziewczyn", co sugeruje, że wzbudziła zainteresowanie i chciano ją "wynająć". 

Epstein napisał do Faith Kates, założycielki agencji modelingowej Next Models:

"Sandra Kubicka jest jedną z twoich modelek? Słodka, widziałem ją w Miami"

Modelka odniosła się do sytuacji w swoich social-mediach:

- W tamtym okresie byłam dość popularną w Stanach Zjednoczonych modelką. Świadomość, że taki człowiek zwrócił na mnie uwagę i mogłam stać się jego ofiarą, jest dla mnie po prostu przerażająca i obrzydliwa. Nie znałam Jeffreya Epsteina, nigdy go nie spotkałam, a o jego istnieniu i odrażających czynach dowiedziałam się dopiero z doniesień medialnych i z dokumentu na Netflixie

– powiedziała w rozmowie z WP. Po dogłębnej analizie akt znaleźliśmy też inne, znane polskie nazwiska. Niektóre mogą wydawać się szokujące!

Jeden z maili zawiera... Nazwisko Alexa Przetakiewicza, syna Joanny Przetakiewicz. W aktach nie pojawiają się jednak żadne szczegóły - wygląda jedynie jakby ktoś wysłał wizytówkę polskiego biznesmena do Epsteina. W innym mailu, już bardziej treściwym, pada nazwisko modelki, która zeznawała przeciw Harveyowi Wensteinowi. Okazuje się, że Kaja Sokoła wzbudzała wątpliwości kogoś, kto podzielił się nimi w mailu do Jeffreya.

"Kaja Sokola - spotkałem ją dwa razy, ale mam co do niej złe przeczucia..."

- napisał człowiek, którego dane utajniono. Inną modelką, która pojawiła się w mailach jest Ania Jagodzińska. 

"Kurde, te dziewczyny zarabiają! Może wszyscy powinniśmy zostać modelkami! Albo lepiej nie..."

- napisał z kolei pracownik agencji modelek "MC2" z Nowego Yorku. Wymiana maili dotyczyła zmiany agencji i kontraktów oraz pozwów o odszkodowanie składanych przez Jagodzińską, która była wtedy topową supermodelką rozchwytywaną na całym świecie. W tym samym kontekście padło nazwisko jeszcze jednej modelki - Anny Aleksandry Cywinskiej.

Mariana Idzikowska i Wojciech Fibak w tarapatach?

Kolejne nowe nazwisko to Karolina Szymczak, czyli... aktualna żona Piotra Adamczyka. Szymczak od lat dzieli życie między Polskę i USA, gdzie studiowała aktorstwo i pracowała jako aktorka i modelka. Jej nazwisko pojawia się w kontekście sesji w Playboyu, w której pojawiła się w 2013 roku. W mailach z Epsteinem dyskutowano o nagiej sesji jednej z dziewczyn i zdjęcia Polki wysłano jako przykład dobrej, rozbieranej sesji. Bardziej osobiste kontakty Epstein miał z modelką Marianą Idźkowską, z którą w latach 2014–2015 wymieniał sporo wiadomości w sieci, jak i spotykał się osobiście. Kobieta usunęła swoje konto na Instagramie po publikacji akt. "Szkoda, że cię tu nie było i nie mogłeś nam towarzyszyć" - pisała do milionera modelka, gdy przebywała na jego prywatnej wyspie. A on dopytywał, czy przyśnił jej się bez ubrań. Jeffrey Epstein i Wojciech Fibak również utrzymywali bliski utrzymywali kontakt, umawiając się na spotkania w Nowym Jorku i Paryżu. Gdy Epstein zapytał Fibaka, czy spotkają się w stolicy Francji, ten odpisał: "Tak, dziękuję! Dzwoń w każdej chwili! Wojtek".

- Podobnie jak wiele innych osób publicznych, należeliśmy do kręgu związanego z inwestycjami w sztukę i nieruchomości. Kontakt z września 2013 r. dotyczył mojej działalności kolekcjonerskiej

- powiedział Fibak w rozmowie z WP. We wtorek ku zaskoczeniu wszystkich w sprawie zabrał też głos Donald Tusk.

Donald Tusk powołał komisję w sprawie polskich wątków w aktach Jeffreya Epsteina

- Podjęliśmy decyzję o powołaniu zespołu analitycznego i być może rozpoczęciu śledztwa w związku ze skandalem związanym z pedofilią w USA

- poinformował przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. Zasugerował też, że są uzasadnione obawy, że cała sprawa może zataczać szersze kręgi, a nawet być prowokacją zaplanowaną przez KGB.

- Coraz więcej komentatorów i ekspertów zakłada, że jest bardzo prawdopodobne, że była to operacja rosyjskiego KGB — tzw. honey trap, słodka pułapka, zastawiona na elity świata zachodniego, głównie USA — mówił premier Tusk.

Zobacz też:Ghislaine Maxwell werbowała SEKSUALNE NIEWOLNICE u Elżbiety II? "Wie, gdzie są TRUPY"
