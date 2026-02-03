Żona Wojewódzkiego pokazała, co dziennikarz trzyma w domu! Ten widok mówi wszystko

Kuba Wojewódzki od lat bawi się wizerunkiem medialnego buntownika, ale tym razem to nie on wywołał poruszenie. Wystarczyło jedno krótkie nagranie z kuchni, by internet zaczął spekulować, co naprawdę dzieje się w domu dziennikarza.

Kuba Wojewódzki to postać, która od dekad budzi skrajne emocje. Znany z ciętego języka, ironii i prowokacyjnych wypowiedzi, przez lata kreował się na outsidera, który nie uznaje kompromisów. Jego programy uczyniły go jedną z najbardziej wpływowych postaci polskiej telewizji, a życie prywatne długo pozostawało owiane tajemnicą lub traktowane z przymrużeniem oka.

Żona Wojewódzkiego pokazała, co trzyma w domu! Ten widok mówi wszystko

W ostatnich miesiącach uwagę fanów coraz częściej przyciągają jednak nie sceniczne wystąpienia Wojewódzkiego, a sygnały płynące z jego życia domowego. Wszystko za sprawą Żanety Rosińskiej, prezenterki "Dzień Dobry TVN", która ma być jego żoną. Para regularnie publikuje wspólne treści w mediach społecznościowych, a określenia "mąż" i "żona" pojawiają się tam coraz częściej.

Prawdziwą burzę wywołało jednak krótkie nagranie opublikowane przez Rosińską na Instagramie. Widzimy na nim kuchenny blat i… kubki. Z pozoru zwykłe naczynia szybko przykuły uwagę internautów. Każdy z nich ozdobiony był nazwami programów, przy których przez lata pracował Kuba Wojewódzki. Prezenterka opatrzyła filmik znaczącym komentarzem: "Obiecaliśmy sobie z mężem, że nie będziemy przynosić pracy do domu".

Ten detal nie umknął fanom. Dla wielu osób kubki stały się symbolicznym dowodem na to, co Wojewódzki faktycznie trzyma w swoim domu - pamiątki z medialnej kariery, które zamiast do studia telewizyjnego trafiły do kuchennej szafki. Internauci szybko zaczęli komentować, że to właśnie takie drobiazgi najlepiej pokazują prywatną stronę dziennikarza, znanego dotąd głównie z publicznych prowokacji.

Kuba Wojewódzki ma duże doświadczenie - napisał w sieci jeden z fanów.

Głośny awans w TVN! Żaneta Rosińska pnie się w górę, a Kuba Wojewódzki reaguje
32 zdjęcia
