Kuba Wojewódzki i Żaneta Rosińska: Co tak naprawdę ich łączy?

Żaneta Rosińska (35 l.) od niedawna cieszy się coraz większą popularnością. Wszystko za sprawą domniemanego ślubu z Kubą Wojewódzkim (62 l.) - wiecznym chłopcem polskiego show-biznesu. O ślubie poinformował sam "król TVN" w jednym z odcinków swojego programu. Nie zdradził jednak kim się wybranka jego serca. Internetowi detektywi wyśledzili, że prawdopodobnie jest nią właśnie Żaneta Rosińska, na palcu której również pojawiła się złota obrączka.

Sami zainteresowani nie potwierdzili oficjalnie swojego związku, ale od pewnego czasu widywani są w swoim towarzystwie. Zostali przyłapani m.in. w modnej warszawskiej knajpie, a w kwietniu pojawili się razem na premierze "Hamleta" w Teatrze Narodowym. Domniemani małżonkowie umiejętnie podsycają plotki. Żaneta Rosińska często wrzuca do sieci filmiki z małżeńskimi żartami, a na Instagramie w tym samym czasie chwalą się podróżami do tych samych miejsc.

Żaneta Rosińska dostała awans w TVN. Czym się teraz zajmie?

Początek roku 2026 jest wyjątkowo udany dla Żanety Rosińskiej. Przełom roku spędziła w słonecznym Meksyku, gdzie przebywał również i Kuba Wojewódzki. Bardzo dobrze układa jej się również w pracy. W czwartkowe popołudnie na stronie "Dzień Dobry TVN" pojawiła się informacja o jej awansie!

Rosińska ze stacją TVN związana jest od 2022 roku. W śniadaniówce pełniła rolę prezenterki pogody, ale od pewnego czasu próbowała swoich sił jako reporterka. Wygląda na to, że została bardzo dobrze przyjęta przez szefostwo oraz widzów i już za niedługo dołączy do stałego zespołu reporterów "DDTVN".

Miło nam poinformować, że już wkrótce naszą redakcyjną koleżankę Żanetę Rosińską będziemy oglądać w nowej roli - jako reporterkę Dzień Dobry TVN! Nowe wyzwania, nowe historie i ta sama energia. Trzymamy kciuki i czekamy na pierwsze materiały - przekazano na Instagramie programu.

Dotychczasową rolę Rosińskiej przejmie Ola Kot (35 l.), która kilka dni temu po 15 latach odeszła z Eski.

Żaneta Rosińska jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie studiowała stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i zarządzanie. Pierwsze kroki w mediach stawiała w WTK - Poznańskiej Telewizji Informacyjnej, gdzie prowadziła programy "Top miejsca" i "Na zdrowie". Następnie przeszła do lokalnego oddziału TVP. Tam pracowała jako prezenterka i pogodynka.

W sierpniu 2022 roku Rosińska jako pogodynka dołączyła do zespołu "Dzień Dobry TVN". Jednak już wcześniej miała do czynienia z tą stacją. Dziesięć lat temu próbowała bowiem swoich sił w programie "Top Model". Spodobała się szczególnie Katarzynie Sokołowskiej, która stwierdziła, że "gdyby była chłopakiem, chciałaby mieć taką dziewczynę". Nie zagwarantowało to jednak pięknej Żanecie miejsca w finale.

