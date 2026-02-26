Elżbieta Zapendowska szczerze oceniła Zalewskiego. Padły ważne słowa

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-02-26 10:43

Ceniona nauczycielka śpiewu i jurorka programów talent show, takich jak "Idol" czy "Must Be The Music", słynie z bezkompromisowości oraz surowych ocen. Elżbieta Zapendowska rzadko rozpływa się nad umiejętnościami artystów, ale dla tego wokalisty zrobiła swoisty wyjątek. Ostatnio publicznie pochwaliła płytę Krzysztofa Zalewskiego.

Elżbieta Zapendowska zdobyła ogólnopolską rozpoznawalność dzięki roli jurorki w kultowym programie „Idol”. Choć telewizja przyniosła jej sławę, to przez dekady z sukcesami szkoliła kolejne pokolenia wokalistów, budując swój autorytet w branży muzycznej. Dziś ekspertka znana jest z surowych werdyktów i niechętnie zachwyca się współczesnymi gwiazdami, ale dla jednego ze zwycięzców polsatowskiego show robi wyraźny wyjątek.

Elżbieta Zapendowska szczerze o Krzysztofie Zalewskim

Ze względu na problemy zdrowotne, słynna nauczycielka śpiewu wycofała się z regularnej aktywności zawodowej i rzadko bywa na salonach. Niedawno pojawiła się jednak gościnnie w studiu „Szansy na Sukces”, gdzie zasiadła obok lubianego przez siebie Łukasza Zagrobelnego. To jednak niejedyny artysta, którego darzy estymą. W jednym z ostatnich wywiadów wróciła wspomnieniami do czasów „Idola”, zwracając szczególną uwagę na ścieżkę kariery, jaką przeszedł Krzysztof Zalewski.

Triumfator drugiej edycji show z 2003 roku szybko wydał debiutancki album „Pistolet”, po czym na pewien czas zniknął z pierwszych stron gazet jako solista. Obecnie jest jedną z najjaśniejszych gwiazd na rynku, mogąc pochwalić się ośmioma Fryderykami oraz sukcesami w trasie Męskie Granie. Elżbieta Zapendowska docenia ten rozwój, zauważając, że droga na szczyt była okupiona wielkim wysiłkiem. Jurorka podkreśliła, że jego twórczość, w tym najnowsza płyta zatytułowana „Zgłowy”, prezentuje znakomity poziom.

"Bardzo długa droga, ale to jest inteligentny chłopak. On poświęcił pracę, wiele życia, pewnie wiele emocji, ale ta jego płyta jest świetna" - podsumowała.

Elżbieta Zapendowska. Słoń nadepnął Herbuś na ucho
Galeria zdjęć 30

Początki kariery Krzysztofa Zalewskiego w telewizji

Muzyk swoje pierwsze kroki stawiał w drugiej odsłonie formatu, który na zawsze zmienił oblicze rozrywki w Polsce. „Idol” przyciągał przed telewizory miliony widzów, a na przesłuchania zgłaszały się tysiące chętnych marzących o estradzie. Krzysztof Zalewski z powodzeniem przeszedł przez sito eliminacji w programie emitowanym przez Polsat na przełomie 2002 i 2003 roku. W decydującym starciu wokalista pokonał w wielkim finale Mariusza Totoszkę.

Sonda
Idol - która edycja programu była najlepsza?
To już pewne! Katarzyna Grochola i Danuta Stenka wracają z kolejną częścią "Nigdy w życiu!"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZAPENDOWSKA
KRZYSZTOF ZALEWSKI
ELŻBIETA ZAPENDOWSKA