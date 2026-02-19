Elżbieta Zapendowska wraca na ekrany u boku znanego przystojniaka. Fani odetchnęli z ulgą?

Elżbieta Zapendowska to bez wątpienia ikona polskiego show-biznesu. Przez lata uchodziła za postrach uczestników "Idola", a jej surowe, lecz sprawiedliwe oceny przeszły do historii telewizji. Choć karierę zaczynała w Opolu, a w latach 90. szlifowała talenty w warszawskim Studio Buffo, to właśnie szklany ekran przyniósł jej największą sławę. Ostatnie miesiące upłynęły jednak pod znakiem ciszy. Ekspertka rzadko pokazywała się publicznie, co wywołało lawinę spekulacji. Teraz jednak sprawa jest jasna – zaprzyjaźniony wokalista zdradził, na co wspólnie się zdecydowali.

Niepokojące wieści o zdrowiu jurorki. Sama o tym mówiła

Zniknięcie Zapendowskiej z mediów nie było przypadkowe. Gwiazda nigdy nie ukrywała, że zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które odziedziczyła po rodzicach. Sytuacja jest poważna – jurorka cierpi na nieoperacyjną zaćmę i otwarcie przyznaje, że jej wzrok jest w fatalnym stanie. Ostatnie doniesienia były szczególnie niepokojące. Gdy 8 września Elżbieta Zapendowska pojawiła się na pogrzebie Stanisława Sojki, poruszała się na wózku, co wstrząsnęło jej fanami. Mimo że 78-latka nie traci swojego poczucia humoru, ze względu na stan zdrowia musiała znacznie ograniczyć aktywność zawodową.

Koniec spekulacji. Elżbieta Zapendowska w kultowym formacie

Czy to wielki powrót do formy? Wszystko na to wskazuje. Okazuje się, że Zapendowska znów zasiądzie w fotelu jurorskim. Tym razem nie będzie to jednak "Idol", a legendarny program "Szansa na Sukces". To tam, w jednym z odcinków, będzie oceniać wokalne popisy uczestników. Towarzyszyć jej będzie Łukasz Zagrobelny. Co ciekawe, łączy ich wyjątkowa więź – wokalista jeszcze jako debiutant specjalnie dojeżdżał z Wrocławia do Warszawy na zajęcia z cenioną przez wielu początkujących artystów nauczycielką.

"Kiedy jeszcze mieszkałem we Wrocławiu, do Warszawy przeprowadziłem się w 2000 roku, ja przez rok jeździłem do niej na lekcje. Jechałem te 7–8 godzin, żeby być u niej godzinę na lekcji. Tego samego dnia wracałem" - mówił w rozmowie z TVN 7.

Piosenkarz nie mógł powstrzymać się od uchylenia rąbka tajemnicy i opublikował w sieci zdjęcia z planu nagraniowego w TVP. Widzimy na nich Elżbietę Zapendowską, co z pewnością ucieszy jej sympatyków. Zagrobelny zapowiedział emisję odcinka ze "wspaniałym Gościem" na wiosnę tego roku. Będziecie oglądać ten duet w akcji?

