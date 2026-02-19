To, co Kacper Tomasiak dostał po powrocie do Polski, wywoła lawinę! Wszyscy widzieli ten podarunek

Kacper Tomasiak, trzykrotny medalista Igrzysk Olimpijskich 2026, został entuzjastycznie powitany w Bystrej.

Tomasiak zdobył srebro na skoczni normalnej, brąz na dużej skoczni oraz wicemistrzostwo w konkursie duetów z Kamilem Wąskiem.

Skoczek otrzymał liczne prezenty, w tym religijny obraz (co wywołało komentarze) oraz "Złotego Skoczka" od Adama Małysza.

Adam Małysz, prezes PZN, wręczył Tomasiakowi pamiątkę ze swoich sukcesów olimpijskich, życząc mu kolejnych medali.

Kacper Tomasiak z królewskim powitaniem w Polsce

Kacper Tomasiak w ciągu kilku dnia stał się niemal bohaterem narodowym. W Polsce po wielkich sukcesach 19-latka na Igrzyskach Olimpijskich 2026 wybuchła istna "Tomasiakomania". Skoczek z Włoch przywiózł trzy medale. Najpierw w konkursie na skoczni normalnej zdobył srebro w konkursie indywidualnym. Gdy wydawało się, że to koniec medali dla naszych skoczków, Kacper Tomasiak pofrunął po brązowy krążek w konkursie na dużej skoczni. Jakby tego było mało, niesamowity nastolatek dołożył jeszcze wicemistrzostwo olimpijskie w konkursie duetów (startował w parze z Kamilem Wąskiem). Łatwo zatem policzyć, że 3 z 4 polskich medali na Igrzyskach Olimpijskich 2026, czyli 75 proc. (stan na 19.02), należy do Kacpra Tomasiaka. Nic zatem dziwnego, że po powrocie do Polski fani zgotowali mu królewskie powitanie. W miejscowości Bystre na naszego multimedalistę olimpijskiego czekały tłumy fanów, morze flag, góralska kapela i liczne prezenty. Jeden z podarunków wywoła prawdziwą lawinę komentarzy.

Kacper Tomasiak dostał religijny obraz i specjalny prezent od Adama Małysza

Nasz najlepszy skoczek dostał bowiem religijny obraz. Ten prezent wydaje się być strzałem w dziesiątkę, bo Kacper Tomasiak nie kryje się ze swoją wiarą i religijnością, mimo że nie wszystkim to się podoba. Nasz bohater z Igrzysk Olimpijskich 2026 udziela się w życiu swojej parafii, a przez lata był nawet ministrantem. W Bystrej jednak na Kacpra Tomasiaka czekały nie tylko religijne prezenty. Skoczek dostał m.in. okolicznościową paterę i specjalny, symboliczny podarunek od Adama Małysza. Obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego wygłosił też okolicznościową przemowę.

Przygotowałem też coś specjalnego dla Kacpra. To był spontaniczny pomysł w drodze tutaj. Jest to coś, co dostałem w Salt Lake City. To jest "Złoty Skoczek", wykonany ze złota, przekazany mi przez pewną osobę, aby przynosił szczęście. Chciałbym przekazać go teraz Kacprowi, bo wierzę, że jeszcze niejeden złoty medal jest przed nim

- mówił poruszony Adam Małysz, który w swoim dorobku ma cztery olimpijskie medale.

