Kacper Tomasiak otrzymał kolejną nagrodę! Ważne spotkanie skoczka i jego rodziców. „Genialne”

Z Sarniego Stoku na olimpijski szczyt! Kacper Tomasiak, tuż po powrocie do kraju, został ugoszczony przez władze swojego rodzinnego miasta. Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski spotkał się z 19-latkiem i jego rodzicami, wręczając mu specjalną nagrodę. W ratuszu padły ważne słowa o "genialnym reprezentowaniu" Polski i miasta.

  • Kacper Tomasiak i reszta polskich skoczków wróciła już do Polski z igrzysk
  • Biało-czerwoni zdobyli dwa medale indywidualnie za sprawą Kacpra Tomasiaka i jeden w konkursie duetów w duecie Tomasiak-Wąsek
  • Kacper Tomasiak po powrocie do Polski otrzymał kolejną nagrodę

Kacper Tomasiak z kolejną nagrodą po igrzyskach olimpijskich

Kacper Tomasiak ledwo wrócił do kraju, a jego kalendarz już pęka w szwach. 19-letni bohater narodowy, który z igrzysk przywiózł aż trzy medale, został uhonorowany przez władze swojego rodzinnego miasta. We wtorek, 18 lutego, skoczek pojawił się w gabinecie prezydenta Bielska-Białej.

Wizyta miała wyjątkowy, rodzinny charakter. Trzykrotny medalista olimpijski odwiedził prezydenta Jarosława Klimaszewskiego razem z rodzicami. To właśnie im oraz samemu zawodnikowi włodarz miasta chciał osobiście podziękować za sukces, który rozsławił region na całym świecie.

Podczas spotkania nie zabrakło symbolicznych gestów. Kacper Tomasiak otrzymał od prezydenta Bielska-Białej specjalną paterę okolicznościową, będącą dowodem uznania za jego historyczny wyczyn.

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek z medalami olimpijskimi
Tomasiak spotkał się z prezydentem Bielska-Białej

Jarosław Klimaszewski w ciepłych słowach zwrócił się do młodego zawodnika, podkreślając jego lokalne korzenie – Tomasiak pochodzi bowiem z osiedla Sarni Stok.

– Prezydent miasta w imieniu wszystkich Bielszczan podziękował wspaniałemu 19-latkowi z Sarniego Stoku za niesamowity wyczyn oraz genialne reprezentowanie Polski, ale i miasta oraz swojego klubu i szkoły na świecie – czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym na profilu miasta na Facebooku.

Dla młodego skoczka to dopiero początek fety powitalnej. Przypomnijmy, że jeszcze dziś o godzinie 17:00 odbędzie się wielkie powitanie w jego macierzystym klubie w sąsiedniej Bystrej. – Gratulujemy! Dziękujemy! – podsumowały władze Bielska-Białej.

