Producentka znanego serialu znaleziona martwa w hotelu! Kręciła właśnie kolejny sezon

Dana Eden, producentka serialu "Teheran", znaleziona martwa w ateńskim hotelu.

Początkowe spekulacje o politycznym tle śmierci zostały zdementowane przez firmę produkcyjną.

Grecka policja, opierając się na dowodach, wskazuje na prawdopodobne samobójstwo.

Co doprowadziło do tej tragedii i jakie są dalsze kroki śledztwa?

52-letnia Dana Eden nie żyje. Jak poinformowały greckie służby, izraelską producentkę hitowego serialu "Teheran", znanego także polskim widzom, znaleziono martwą w pokoju hotelowym w Atenach. Eden przebywała w Grecji, bo pracowała właśnie nad kolejnym, czwartym sezonem serialu, opowiadającego historię agentki Mossadu, działającej pod przykrywką. Policja wszczęła dochodzenie w tej sprawie.

Od razu jednak zaczęły pojawiać się różne teorie na temat śmierci Eden. Sugerowano, że jej zgon może mieć podłoże polityczne. Dementuje to międzynarodowa firma produkcyjna Donna and Shula Productions, założona przez Eden i jej wspólniczkę Shulę Spiegel. "To moment wielkiego smutku dla rodziny, przyjaciół i współpracowników. Firma pragnie wyjaśnić, że pogłoski o śmierci Dany o podłożu kryminalnym lub nacjonalistycznym są nieprawdziwe i bezpodstawne" - czytamy w oświadczeniu.

Jak podkreśla Sky News, firma zaapelowała przy okazji o powstrzymanie się od publikowania niepotwierdzonych twierdzeń. Serwis podaje, że 52-latka nie odpowiadała na kontakt bliskich i zaczęto jej szukać. Wówczas obsługa hotelu odnalazła jej ciało. "Przyczyna zgonu nie została potwierdzona, ale policja, opierając się na dowodach i zeznaniach, stwierdziła, że ​​to prawdopodobnie samobójstwo".

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.plW sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.