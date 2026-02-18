Nicole Kidman na celowniku miliardera. To znana postać świata biznesu

Miliarder walczy o serce gwiazdy. Nie kryje swoich zamiarów

Zaledwie rok temu fani zamarli na wieść o tym, że małżeństwo Nicole Kidman i Keitha Urbana przeszło do historii. Po dziewiętnastu wspólnych latach aktorka znów stała się singielką, ale jak się okazuje, pustka w jej sercu może nie trwać długo. Jak donosi portal TMZ, o względy gwiazdy aktywnie zabiega niezwykle wpływowy człowiek. Mowa o Paulu Salemie, przewodniczącym rady nadzorczej giganta MGM Resorts International. Choć oficjalnie para nie potwierdziła jeszcze związku, informatorzy zza oceanu twierdzą, że biznesmen jest zdeterminowany i wcale nie ukrywa swoich uczuć przed otoczeniem.

Kim jest tajemniczy adorator? To elita finansjery

Paul Salem to nie anonimowa postać, ale gracz ze ścisłej czołówki amerykańskiego biznesu. Od czasu swojego rozwodu w 2021 roku unikał medialnego rozgłosu u boku nowych partnerek, jednak teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Oboje mieli okazję spotkać się już dwukrotnie w gronie wspólnych znajomych. Czy determinacja biznesmena przyniesie skutek? Nicole Kidman, której rozwód z muzykiem sfinalizowano ostatecznie w styczniu, ma za sobą trudne chwile i nieudaną walkę o ratowanie małżeństwa. Czas pokaże, czy po tych burzliwych przejściach zdecyduje się dać szansę nowemu uczuciu.