Epstein hodował mordercze trąby anielskie? "Zamienia ludzi w zombie"

Jeffrey Epstein interesował się roślinami zwanymi trąbami anielskimi. Mógł z nich wytwarzać narkotyk robiący z ludzi "zombie"

Nowa partia dokumentów dotyczących afery Jeffreya Epsteina przynosi kolejne niepokojące wątki. Z ujawnionej korespondencji mejlowej wynika, że finansista interesował się tzw. „anielskimi trąbami”, co może odnosić się do silnie trującej rośliny znanej też jako brugmansja. To właśnie z niej pozyskuje się skopolaminę – substancję określaną potocznie mianem „diabelskiego oddechu” lub „narkotykiem zombie ”. Skopolamina to alkaloid, który w niewielkich dawkach bywa stosowany w medycynie. W większych ilościach może jednak wywoływać halucynacje, zaburzenia pamięci, dezorientację, a nawet stan silnej podatności na sugestię. W skrajnych przypadkach prowadzi do utraty świadomości, a przedawkowanie może być śmiertelne. W kontekście afery Epsteina to wszystko brzmi bardzo niepokojąco. Substancja zamieniająca ludzi w "zombie" czyni ich podatnymi na bycie ofiarą wykorzystania lub szantażu, a w większych ilościach może także zabić tych, którzy stali się na przykład niewygodnym świadkiem.

Tajemnicza roślina idealna dla szantażysty i dla służb specjalnych. Ofiara wykonuje polecenia, a potem nic nie pamięta

W krajach Ameryki Południowej, zwłaszcza w Kolumbii, substancja ta bywa wykorzystywana przez grupy przestępcze. Jak pisze "The Sun", ofiary po jej podaniu mają wykonywać polecenia sprawców i nie pamiętają przebiegu zdarzeń. Dodatkowym problemem jest trudność wykrycia skopolaminy w standardowych badaniach toksykologicznych. W ujawnionych mailach Epstein pyta o te groźne rośliny, a w jednej z wiadomości miał otrzymać artykuł opisujący działanie skopolaminy i rośliny znanej jako anielskie trąby. To sprawiło, że pojawiły się spekulacje dotyczące ewentualnego zainteresowania finansisty tą toksyną. Dokumenty są częścią szerokiego pakietu materiałów opublikowanych przez amerykański Departament Sprawiedliwości. Według prokurator generalnej Pam Bondi ujawniono ponad 3,5 miliona stron akt.

🚨Epstein Files Reveal Emails About Toxic “Zombie Drug” Plants He KeptNewly uncovered in the DOJ’s Epstein dump: Jeffrey Epstein emailing about his “trumpet plants at nursery.”That’s Angel’s Trumpet (Brugmansia), gorgeous but deadly. It produces scopolamine (“devil’s breath”),… pic.twitter.com/x26SYXvoFa— Bethany O’Leary 🇺🇸 🦅 (@BBMagaMom) February 17, 2026

