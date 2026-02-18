Zmiana czasu w 2026 roku. Radość może szybko zamienić się w koszmar

Potężny zastrzyk energii. To stanie się nagle

Koniec zimy to dla wielu Polaków czas udręki i wyczekiwania na choćby promyk słońca. Nadchodząca zmiana czasu na letni zadziała jednak jak defibrylator, gwałtownie wybudzając nas z zimowego letargu. W 2026 roku ten efekt uderzy nas ze zdwojoną siłą, co doskonale widać na przykładzie Katowic.

Jeszcze w połowie lutego ciemności zapadają tam chwilę po 17:00, zabierając nam resztki energii po pracy. Jednak wystarczy poczekać do 31 marca. Zaledwie dwie doby po zmianie czasu natura zafunduje nam prawdziwy spektakl – słońce zajdzie ponad dwie godziny później. To jak magiczne pstryknięcie włącznikiem, które otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości.

Godzina zero. Kiedy dokładnie przestawiamy zegarki?

W teorii wszystko rozegra się w ułamku sekundy. Punktualnie o godzinie 2:00 w nocy w niedzielę 29 marca, wskazówki bezlitośnie przeskoczą na godzinę 3:00. Ta jedna godzina ma kolosalne znaczenie dla chaosu w rozkładach jazdy i siatce połączeń lotniczych. Czy czeka nas zrywanie się w środku nocy? Większość z nas przestawi tradycyjne zegary jeszcze wieczorem.

Na szczęście technologia jest po naszej stronie. Smartfony i komputery wyręczą nas w tym obowiązku, chroniąc przed poranną dezorientacją.

Szokujące liczby. Tak zmieni się nasza rzeczywistość

Różnica jest wręcz powalająca, a twarde dane z Katowic nie pozostawiają złudzeń. 15 lutego słońce chowa się tam o 17:01, wpędzając mieszkańców w mrok. A 31 marca? Zachód nastąpi dopiero o 19:14. Te dodatkowe godziny to prawdziwy skarb, który pozwoli na dłuższe cieszenie się wieczornymi spacerami.

Co ciekawe, poranki nie przyniosą aż takiego szoku. W połowie lutego świt witał nas około 6:55, a pod koniec marca słońce wstanie o 6:22. Mimo manipulacji przy zegarkach, natura robi swoje i dni stają się coraz dłuższe.

W tej miejscowości województwa śląskiego dzień kończy się najpóźniej

Dlaczego pośpieszymy się ze zmianą? Decyduje jeden przepis

W 2026 roku operacja na żywym organizmie, jaką jest zmiana czasu, nastąpi w nocy z 28 na 29 marca. To dzień wcześniej niż rok wcześniej. Skąd ten pośpiech? Nie jest to żaden spisek, a czysta matematyka wynikająca z unijnych dyrektyw. Przepisy są nieubłagane: czas letni startuje w ostatnią niedzielę marca.

Kalendarz jest zmienny, dlatego data co roku "pływa". O 2:00 w nocy stracimy cenną godzinę snu, przesuwając wskazówki na 3:00. Czy jesteśmy na to gotowi?

Mroczne kulisy zmiany. Śmiertelne zagrożenie na drogach

Niestety, ten medal ma też drugą, znacznie ciemniejszą stronę. Nagłe zaburzenie rytmu dnia to koszmar dla dzikich zwierząt, które nie znają się na zegarkach. Sarny i dziki żyją własnym rytmem, wykazując największą aktywność o świcie i zmierzchu.

Kiedy zmrok przesuwa się nagle o godzinę, zwierzęta wpadają w pułapkę. Wychodzą na żer w momencie, gdy na drogach panuje szczyt komunikacyjny. To gotowy przepis na tragedię. Ryzyko zderzenia z leśną zwierzyną w tym newralgicznym okresie drastycznie wzrasta, zagrażając kierowcom.

Jak nie zwariować? Prosty sposób na pamięć

Dyskusje o likwidacji zmiany czasu to wciąż tylko teoria, a my musimy zmierzyć się z praktyką. Jak się w tym nie pogubić? Wystarczy zapamiętać prostą zasadę, która uratuje nasze nerwy:

Wiosną wszystko budzi się do życia, więc przesuwamy wskazówki do przodu – tak jak wystawiamy meble przed dom.

Jesienią, gdy wszystko cichnie, cofamy czas – chowając symboliczne meble do schowka.

Oto kluczowe daty, które musisz zapisać w kalendarzu na 2026 rok:

Zmiana na czas letni czeka nas w nocy z 28 na 29 marca, kiedy to przestawimy zegarki z 2:00 na 3:00.

Powrót do czasu zimowego nastąpi w nocy z 24 na 25 października – wtedy cofniemy wskazówki z 3:00 na 2:00.