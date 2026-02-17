Znana pisarka uderza po wywiadzie Nawrockiej. "Naćpany ru**acz może kręcić h**em żyrandol"

Wywiad Marty Nawrockiej dla TVN24 wywołał kontrowersje.

Wśród krytykujących znalazła się pisarka Manuela Gretkowska.

Jej wpis i język, jakim posługuje się pisarka, naprawdę szokuje.

Wywiad Marty Nawrockiej

Głośny wywiad Marty Nawrockiej dla TVN24 wciąż budzi ogromne emocje. Pierwsza dama, decydując się na rozmowę ze stacją uznawaną za nieprzychylną środowisku jej męża, wywołała falę komentarzy (WIĘCEJ: Kulisy głośnego wywiadu Marty Nawrockiej. Znamy reakcję Pałacu Prezydenckiego). Pierwsza dama w rozmowie poruszyła wiele kontrowersyjnych tematów, w tym kwestie aborcji i metody in vitro. Zdecydowanie zadeklarowała się "za życiem, a przeciwko aborcji". Jednocześnie wskazała, że nie ograniczałaby prawa do in vitro innym parom. Dopytywana o to, czy wsparcie państwa dla rodzin korzystających z in vitro jest dla niej ważne, pierwsza dama unikała odpowiedzi. – Proszę inny zestaw pytań – oświadczyła.

Reakcja Gretkowskiej

Jedną z oceniających postanowiła zostać Manuela Gretkowska. Znana z kontrowersyjnych poglądów pisarka postanowiła mocno pojechać po bandzie! Jej długi wpis jest pełen obelg i szalenie nieeleganckich insynuacji!

- Wstawili ją do scenografii kapiącej złotem, ustrojonej kwieciem jakby nie było innego kadru z pałacu tylko kaplica pogrzebowa w Las Vegas. Pięknie się to komponowało z jej hobby: oprócz rodziny lubi poświęcać czas strzelaniu, nie biciu po mordach w ustawkach. Szacun. Nadawałaby się na ochroniarkę prawdziwej pary prezydenckiej – Trzaskowskich, a jeszcze lepiej Anne Appelbaum z mężem - napisała.

Następnie dodała szokująco:

- Marta nie musi przynajmniej publicznie się tłumaczyć ze statku miłości współmałżonka, bo pytania są kastrowane pod jej niepokalany wizerunek (biel fotela, biel kwiatów). Przedtem Ru**adło Leśne było wirtualnie poza pałacem, teraz naćpany Ru**acz może kręcić h**em żyrandol

Atak na pierwszą damę

- Ktoś jednak postanowił ocieplić wizerunek prezydentowej. Tylko dlaczego słomą? (...) W głowie prezydentowej głębsze myśli się raczej nie kłębią, nie jest Lecem z "Myśli nieuczesanych". Więcej czasu niż przygotowanie intelektualne zajęło maskowanie tego czesaniem i prasowanie jej włosów, żeby się nie ruszały gdy zarzucała nerwowo głową łowiąc nią coś sensownego. Niestety nic tam nie wpadło. Trema wywaliła korki i występ pomylił się Marcie N. z teleturniejem, poprosiła o następny zestaw pytań. Wygrała pałac, padła na prestiżu - kontynuowała Gretkowska.

To wcale nie był jednak koniec jej wywodu! - Dudowa nie była pierwsza damą. Była niemym mimem głupoty męża. Nawrocka też nie jest pierwszą damą tylko 0, zerówką. Przed nią dopiero szkoła mówienia, zachowania, reprezentowania narodu. Melania pytana w filmie o ulubioną piosenkę wybrała przebój autorstwa pedofila – Michela Jacksona. Marta żyje w Polsce, zapytano ją więc w wywiadzie TVN-u o ulubionego bohatera. Wybrała papieża tuszującego pedofilię i przestępstwa seksualne. Co jest z tymi kobietami? Bycie żoną przestępcy i chama zabiera rozum? - napisała.

Cały wpis wyglądał następująco:

