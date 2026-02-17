Margot Robbie założyła słynny naszyjnik. Czy gwiazda ściągnęła na siebie klątwę?

Ryzykowna decyzja Margot Robbie? Legenda głosi jedno

Czy to możliwe, że uwielbiana przez miliony Margot Robbie igra z ogniem? Choć na czerwonym dywanie w Los Angeles wyglądała zjawiskowo, zawisło nad nią widmo miłosnego pecha. Wszystko przez biżuterię, którą wybrała na ten wyjątkowy wieczór. Naszyjnik Taj Mahal, wykonany z diamentów w kształcie serca, złota, rubinów i jadeitu, ma historię sięgającą cesarskich par w Indiach i tragicznej legendy o Mumtaz Mahal. Jednak to wydarzenia z XX wieku nadały mu opinię "przeklętego". W 1972 roku Richard Burton podarował go Elizabeth Taylor na 40. urodziny. Ich związek był pełen pasji, ale też bólu, zdrad i rozwodów.

Klejnot wart miliony i mroczna wróżba

Wielu obserwatorów zastanawia się, czy historia burzliwej miłości Taylor i Burtona nie odcisnęła na tym przedmiocie trwałego piętna. Niektórzy wierzą, że ten kosztowny dodatek przynosi pecha w sprawach sercowych. Wartość materialna naszyjnika jest powalająca – w 2011 roku sprzedano go na aukcji za niemal 9 milionów dolarów, co było rekordem dla indyjskich klejnotów. Teraz jednak wrócił na salony w dość niepokojących okolicznościach. Margot Robbie promuje nową wersję „Wichrowych Wzgórz”, wcielając się w rolę w produkcji inspirowanej mrocznym romansem. Stylizacja nawiązująca do złotych czasów Hollywood robi wrażenie, ale pytanie pozostaje otwarte: czy ten wybór nie przyniesie gwieździe problemów w życiu prywatnym?