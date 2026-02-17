Margot Robbie założyła słynny naszyjnik. Czy gwiazda ściągnęła na siebie klątwę?

Zofia Dąbrowska
2026-02-17 13:23

Margot Robbie olśniła wszystkich na premierze filmu „Wichrowe Wzgórza”, ale to nie jej kreacja wywołała największe emocje. Uwagę przykuł legendarny naszyjnik, który kiedyś należał do Elizabeth Taylor. W kuluarach aż huczy od plotek, bo za tym pięknym klejnotem ciągnie się mroczna sława. Czy gwiazda nieświadomie rzuciła wyzwanie losowi?

Ryzykowna decyzja Margot Robbie? Legenda głosi jedno

Czy to możliwe, że uwielbiana przez miliony Margot Robbie igra z ogniem? Choć na czerwonym dywanie w Los Angeles wyglądała zjawiskowo, zawisło nad nią widmo miłosnego pecha. Wszystko przez biżuterię, którą wybrała na ten wyjątkowy wieczór. Naszyjnik Taj Mahal, wykonany z diamentów w kształcie serca, złota, rubinów i jadeitu, ma historię sięgającą cesarskich par w Indiach i tragicznej legendy o Mumtaz Mahal. Jednak to wydarzenia z XX wieku nadały mu opinię "przeklętego". W 1972 roku Richard Burton podarował go Elizabeth Taylor na 40. urodziny. Ich związek był pełen pasji, ale też bólu, zdrad i rozwodów.

Klejnot wart miliony i mroczna wróżba

Wielu obserwatorów zastanawia się, czy historia burzliwej miłości Taylor i Burtona nie odcisnęła na tym przedmiocie trwałego piętna. Niektórzy wierzą, że ten kosztowny dodatek przynosi pecha w sprawach sercowych. Wartość materialna naszyjnika jest powalająca – w 2011 roku sprzedano go na aukcji za niemal 9 milionów dolarów, co było rekordem dla indyjskich klejnotów. Teraz jednak wrócił na salony w dość niepokojących okolicznościach. Margot Robbie promuje nową wersję „Wichrowych Wzgórz”, wcielając się w rolę w produkcji inspirowanej mrocznym romansem. Stylizacja nawiązująca do złotych czasów Hollywood robi wrażenie, ale pytanie pozostaje otwarte: czy ten wybór nie przyniesie gwieździe problemów w życiu prywatnym?

