Terlikowski i Zandberg zagrali w Mortal Kombat! Kto wygrał?

Po nagraniu programu radiowego Terlikowski i Zandberg rozegrali "Mortal Kombat", rozładowując emocje w nietypowy sposób.

Publicysta Tomasz Terlikowski i polityk Adrian Zandberg, znani z ostrych debat, zmierzyli się w kultowej grze.

Wynik pojedynku to 2:0 dla Terlikowskiego, a cała sytuacja stała się hitem w sieci.

Czy takie kulisy programów politycznych zmieniają wizerunek polityków?

Po ostrej dyskusji w studiu, Terlikowski i Zandberg zmierzyli się w zaskakującym pojedynku.

Zamiast kontynuować spór ideologiczny, politycy przenieśli konflikt na ekran kultowej gry.

Ich niecodzienne starcie szybko stało się hitem internetu, pokazując mniej znaną stronę polityków.

Co wydarzyło się po programie i dlaczego ich pojedynek tak bardzo spodobał się internautom?

Po programie „Rozmowa RMF” emocje nie opadły. Tomasz Terlikowski opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia z nietypowej „dogrywki” z Adrianem Zandbergiem. Polityk i publicysta stanęli naprzeciw siebie przy automacie z kultową grą.

Najpierw studio, potem joystick

Jak napisał Terlikowski, przed audycją doszło do pojedynku w „Mortal Kombat”.

„Wygraliśmy 2:1. Po programie rewanż, ponownie wygraną tym razem 2:0. Tak się żyje i tak się pracuje”.

Zdjęcia pokazują obu uczestników gry, tym razem nie polityczno-dziennikarskiej, skupionych przy automacie Arcade, a obok stoją współpracownicy i obsługa studia. Widać, że atmosfera była zdecydowanie luźniejsza niż podczas politycznej rozmowy.

Spór ideowy, ale prywatnie normalna rozmowa

To właśnie takie momenty zwykle najbardziej interesują odbiorców, pokazują, że po ostrej dyskusji w studiu uczestnicy nie muszą pozostawać w konflikcie poza kamerami. Terlikowski i Zandberg reprezentują przecież zupełnie różne światopoglądy i często spierają się publicznie, ale tym razem konflikt przeniósł się na ekran gry.

Nie bez znaczenia jest też sama gra. „Mortal Kombat” od lat funkcjonuje w popkulturze jako symbol pojedynku i rywalizacji, dlatego wpis szybko zaczął krążyć w sieci. Internauci zwracali uwagę, że to bardziej „cywilizowany” sposób rozładowania emocji niż kolejne wpisy polityczne.

Kulisy programów politycznych rzadko wyglądają tak

Nagrania audycji radiowych i telewizyjnych zwykle kończą się krótką rozmową lub wymianą uprzejmości. Tym razem było inaczej, zamiast rozchodzić się do domów, uczestnicy znaleźli sposób na rewanż. Wpis Terlikowskiego pokazuje też, jak bardzo zmieniła się komunikacja polityczna. Coraz częściej liczą się nie tylko wypowiedzi z anteny, ale i to, co dzieje się po niej.

