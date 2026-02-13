Posłanka Dominika Chorosińska żegna zmarłą Bożenę Dykiel

Wiadomość o śmierci Bożeny Dykiel przekazał ks. Andrzej Luter, przyjaciel gwiazd i publicysta. To on napisał: - BOŻENA DYKIEL nie żyje. Aktorka żywioł! Grała u Andrzeja Wajdy ("Wesele", "Ziemia obiecana", "Człowiek z żelaza", "Wielki Tydzień"), u Janusza Zaorskiego ("Awans"). Występowała w komediach Stanisława Barei, Marka Koterskiego ("Dzień świra"), Jerzego Hoffmana, Romana Załuskiego i w wielu innych filmach. W teatrze przeszła do legendy rolą Goplany w "Balladynie" Słowackiego; to były czasy kiedy Narodowym kierował Adam Hanuszkiewicz, reżyser tego "rewolucyjnego" spektaklu. A Goplana wjechała na scenę na Hondzie - przekazał na Facebooku. O śmierci aktorki poinformował też portal filmpolski.pl.

Posłanka PiS żegna Bożenę Dykiel

Odejście wybitnej aktorki wstrząsnęło także posłanką Dominiką Chorosińską z Prawa i Sprawiedliwości, która sama przez długi czas pracowała jako aktorka, występowała w serialach i filmach.

Zmarła Bożena Dykiel – wybitna polska aktorka teatralna i filmowa, znana z ról w takich produkcjach jak „Wesele”, „Ziemia obiecana”, „Alternatywy 4” czy „Dzień świra”. 🎭 Przez ponad 50 lat swojej pracy artystycznej współtworzyła historię polskiej kultury, współpracując z najwybitniejszymi reżyserami i zdobywając uznanie widzów oraz środowiska artystycznego. Miała 77 lat - w takich słowach pożegnała Bożenę Dykiel, parlamentarzystka PiS.

Aktorka, którą Polacy uwielbiali

Bożena Dykiel po raz pierwszy na ekranie pojawiła się w 1971 roku w filmie "Uciec jak najbliżej", a dwa lata później zagrała niewielką rolę w "Weselu" Andrzeja Wajdy. Z legendarnym reżyserem jeszcze kilka razy spotykała się na planie, m.in. w "Ziemi obiecanej", w tym filmie wcieliła się w postać Mady Müller. Bożena Dykiel potrafiła rozśmieszyć publiczność takimi rolami, jak w filmach: "Wyjście awaryjne". Pamiętana jest też jej rola w serialu "Dom", w którym zagrała Halinę. W ostatnich latach kojarzona była głównie z rolą Marii Zięby z serialu TVN "Na Wspólnej".

