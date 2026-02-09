Posłanka Dominika Chorosińska żegna Edwarda Linde-Lubaszenkę. Poruszające słowa

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-02-09 9:55

Wiadomość o śmierci znanego aktora Edwarda Linde-Lubaszenki poruszyła świat kultury. Artystę pożegnała w sieci także posłanka Dominika Chorosińska, która zanim została parlamentarzystką, pracowała jako aktorka. Okazuje się, że miała okazję grać z ojcem Olafa Lubaszenki.

Smutną wiadomość o śmierci Edwarda Linde-Lubaszenki przekazał w mediach społecznościowych jego syn, aktor Olaf Lubaszenko: - Żegnaj, Tato - napisał na koncie na Instagramie. Aktor odszedł w niedzielę (8 lutego) w wieku 86 lat. Pozostawił po sobie ogromny dorobek artystyczny.

Był aktorem i pedagogiem, wieloletnim wykładowcą Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, gdzie pełnił między innymi funkcję dziekana Wydziału Aktorskiego. Od 1973 r. związany był z Teatrem Starym w Krakowie, zagrał w ponad 70 filmach, ponad 110 przedstawieniach teatralnych i ponad 80 spektaklach Teatru Telewizji. W 1991 roku otrzymał od ówczesnego prezydenta Lecha Wałęsy nominację profesorską. W roku 2024 został odznaczony Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Polacy uwielbiali Linde-Lubaszenkę 

Polacy kochali go za role teatralne i filmowe. Publiczności był powszechnie znany m.in. z ról w filmach: „Psy”, „Róża” czy „Kroll”, ale też z lubianych seriali takich jak „M jak miłość” czy „Barwy szczęścia”. Jego śmierć wstrząsnęła światem artystycznym. W sieci pojawiło się wiele komentarzy, pożegnalnych wpisów oraz słów wsparcia skierowanych do rodziny zmarłego, w tym syna, także aktora, Olafa Lubaszenki. 

Posłanka PiS żegna zmarłego aktora Edwarda Linde-Lubaszenkę

Wśród pożegnań znalazło się także to od posłanki Dominiki Chorosińskiej, która przez wiele lat była aktorką. Okazuje się, że w swojej karierze miała możliwość i zaszczyt grać z Linde-Lubaszenką

Z żalem przyjęłam wiadomość o śmierci Edwarda Lind- Lubaszenko .. aktora Teatru Starego, pedagoga krakowskiej PWST. Miałam okazję grać z nim w jednym z krakowskich teatrów, wspominam jego bardzo oryginalne poczucie humoru i niesamowity głos (jeszcze przed chorobą) Odchodzą mistrzowie słowa - napisała w poruszających słowach. 

Edward Linde-Lubaszenko rodzina: dzieci poszły w jego ślady

Edward Linde-Lubaszenko urodził się 23 sierpnia 1939 r. w Białymstoku. Karierę aktorską rozpoczął w 1964 r. w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Wcześniej występował w studenckim teatrze „Kalambur”, a co ciekawe, dla aktorstwa porzucił medycynę. Aktor miał dwoje dzieci: syna Olafa, który jest aktorem i reżyserem oraz córkę Beatę, aktorkę. 

