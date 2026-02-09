Gdy zniknie pokrywa śnieżna rozsyp to po trawniku. Usuniesz mech przed sezonem i w tym roku się już nie pojawi. Wypalanie mchu domowymi sposobami

Mech, choć cenny w naturze, na trawniku staje się problemem, eliminując trawę i wskazując na zbyt kwaśną glebę.

Zwalcz mech skutecznie, wykonując wapnowanie trawnika raz na trzy lata, gdy pH gleby spadnie poniżej 5,5.

Rozsyp nawozy wapniowe wczesną wiosną, aby odkwaszyć glebę i wzmocnić trawę na cały sezon.

Odkryj, jakie produkty wapniowe zapewnią Twojemu trawnikowi zdrowie i piękny wygląd!

Mech w przyrodzie jest pożądany. Często nazywany niedocenianym bohaterem ekosystemu, chroni przed erozją i pomaga zatrzymać wilgoć. Dodatkowo mech oczyszcza powietrze, dotlenia i stanowi schronienie dla mikroorganizmów. Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy mech pojawia się na trawniku lub na elementach kostki brukowej.

Mech na trawniku to poważne zagrożenie dla trawy Skutecznie eliminuje on trawę i zaczyna porastać całymi połaciami większy teren. Mimo, że mech to roślina bez korzeni to potrzebuje specyficznych warunków do wzrostu. Najczęściej rośnie w ciemnych i wilgotnych miejscach, gdzie gleba jest bardzo kwaśna.

Rozsyp to po trawniku, gdy tylko roztopi się śnieg. Będziesz mieć spokój z mchem przez cały sezon

Do usuwania mchu jest wiele sposób - od chemicznych po mechanicznie. Zawsze warto jednak działać od razu i wyeliminować problem, zanim zacznie się rozprzestrzeniać. Zrób to z trawnikiem jeszcze przed wiosną, a będziesz mieć spokój przez cały sezon. Jednym z powodów nawracającego mchu jest zbyt kwaśna gleba. Aby zneutralizować ten problem należy wykonać wapniowanie trawnika. Eksperci wskazują, aby wykonywać to raz na trzy lata, a mech pozostanie tylko wspomnieniem. Wapnowanie trawnika przeprowadza się, gdy pH gleby spada poniżej 5,5. Jeżeli nie wiesz, jakie pH ma podłoże w Twoim ogrodzie możesz to bardzo łatwo sprawdzić za pomocą papierka lakmusowego lub specjalnego miernika.

Wapnowanie trawnika przeprowadza się jesienią oraz zimą. Ważne, aby podczas zabiegu trawa nie była w procesie wzrostu. Wiosną wystarczy, że rozsypiesz po połaciach trawnika nawozy zawierające duże ilości wapnia. Często są one bogate także w azot, fosfor, potas czy magnez, dzięki czemu pozytywnie wpływają na kondycję trawy. Ogrodnicy szczególnie zalecają mieszanki węglanowe, które zawierają kredę nawozową lub wapno dolomitowe. Kreda nawozowa powstaje z naturalnych alg zmieszanych z magnezem. Świetnie neutralizuje nadmierną kwasowość gleby. Dodatkowo działa pozytywnie na wygląd trawy zwiększają przyswajalność mikroelementów. Z kolei wapno kredowe wzmacnia kondycję trawy w okresie wczesnej wiosny. Poprawia jej odporność na niskie temperatury, odkwasza i zwiększa przyswajalność azotu i fosforu, które odpowiadają na rozrost roślin.

Alternatywnie, jednorazowo możesz zastosować także zwykłą kredę szkolną. Ona również posiada właściwości odkwaszające i sporadycznie może zmniejszyć rozrost mchu.