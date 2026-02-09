Skandal na Pomorzu! Okradziono strażaków w trakcie akcji ratunkowej. "Ta sytuacja nigdy nie powinna się zdarzyć"

Ktoś okradł strażaków podczas akcji ratunkowej. "Zdarzyła się bardzo nieprzyjemna sytuacja"

W niedzielę 8 lutego w powiecie starogardzkim na Pomorzu doszło do bulwersującego zdarzenia. Około godziny 1:43 druhowie z Ochotniczej Strażt Pożarnej Pinczyn otrzymali zgłoszenie dotyczące ulicy Głównej w Pinczynie, gdzie doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. Na miejscu interweniowali również strażacy z OSP Zblewo, JRG Starogard Gd., a także ratownicy zespołu ratownictwa medycznego oraz funkcjonariusze policji.

Podczas prowadzenia działań na miejscu zdarzenia, nieznany sprawca okradł strażaków z OSP w Pinczynie. O zaistniałej sytuacji druhowie poinformowali na swoim profilu w mediach społecznościowych.

- Zdarzyła się bardzo nieprzyjemna sytuacja. Sytuacja, która nigdy nie powinna się zdarzyć w żadnych okolicznościach. Zostaliśmy okradzeni w trakcie udzielania pomocy osobom biorącym udział w zderzeniu drogowym - informują strażacy.

Skradziono dysk świetlny. Strażacy apelują do sprawcy, by go zwrócił

Strażakom skradziono sprzęt służący do zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Członkowie OSP apelują w social mediach do złodzieja, by okazał skruchę i go zwrócił.

- Skradziony został dysk świetlny, stanowiący element zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Mamy nadzieję, że pod wpływem przemyślenia swojego zachowania dysk wróci do nas. Dzisiaj dysk a jutro…? - czytamy.

Sytuacja ta wzburzyła internautów, którzy postanowili skomentować zdarzenie. „Podłość ludzka nie zna granic!!!”, „Jakim trzeba być bydlakiem, żeby okradać ludzi, którzy nas ratują” – czytamy w komentarzach. Pod wpisem opublikowanym przez strażaków pojawiło się ponad 100 reakcji.

