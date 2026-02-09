Naczynia z PRL są warte fortunę. Stały w kredensach w domach dziadków

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-02-09 4:33

W kredensach u babć i dziadków przez lata stały niby zwykłe serwisy do kawy, talerze w kwiaty lub smukłe dzbanki z cienkiej porcelany. Dziś jednak te same rzeczy są uznawane za wyjątkowe i potrafią wywołać prawdziwą licytacyjną gorączkę – zwłaszcza gdy trafimy na poszukiwany fason, komplet i czytelną sygnaturę z epoki PRL.

  • Porcelana z PRL, niegdyś zapomniana w kredensach, dziś staje się poszukiwanym skarbem na rynku kolekcjonerskim.
  • Wartość tych przedmiotów rośnie dzięki sentymentowi, modzie na vintage i ich unikalności.
  • Dowiedz się, które naczynia są najcenniejsze i ile możesz na nich zarobić!

Porcelana z PRL znów jest na topie

Jeszcze niedawno naczynia sprzed dziesiątek lat leżały zapomniane w kredensach lub piwnicach, dziś są jednymi z najchętniej poszukiwanych przedmiotów kolekcjonerskich w Polsce. Okazuje się, że miłośnicy stylu retro i aranżerzy wnętrz coraz częściej sięgają po serwisy kawowe, talerze, figurki czy wazony z lat 60., 70. i 80., a ich wartość systematycznie rośnie na aukcjach internetowych i w sklepach ze starociami. Dlaczego?

To zasługa nie tylko sentymentu do przedmiotów z dzieciństwa, ale też rosnącej mody na design vintage, który świetnie wpisuje się we współczesne wnętrza, oraz faktu, że wiele peerelowskich porcelanowych wzorów wykonywano w ograniczonych seriach i dziś trudno je znaleźć w komplecie. W galerii poniżej możecie zobaczyć, jak wyglądają takie naczynia.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Porcelana z czasów PRL

Ceramika i porcelana z PRL-u
Galeria zdjęć 10

Jaka porcelana jest najcenniejsza?

Najcenniejsza porcelana z czasów PRL to ta, która łączy renomowaną wytwórnię, rzadki fason, dobry stan i kompletność. Pamiętaj, że istotne są:

  • nie tylko fabryka, ale też projekt i rozpoznawalny styl
  • kompletne serwisy znanych fabryk
  • rzadki dekor lub  krótka seria.

Ile kosztują dziś naczynia z czasów PRL?

Ceny naczyń z czasów PRL są dziś bardzo zróżnicowane i zależą głównie od fabryki, stanu zachowania oraz kompletności. Najprostsze, pojedyncze elementy - talerzyki, filiżanki czy spodki - można kupić za kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych, ale już ładnie zachowane dzbanki, cukiernice czy patery często osiągają ceny rzędu kilkudziesięciu, a nawet kilkuset złotych. Najdroższe będą natomiast rzadkie zestawy i poszukiwane fasony - w ich przypadku ceny potrafią sięgać kilku tysięcy złotych, a na aukcjach kolekcjonerskich jeszcze więcej.

PRL
ŻYCIE W PRL-U