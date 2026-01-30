To najpiękniejsza wieś w woj. pomorskim. Zachwyca od pierwszego spojrzenia

Najpiękniejsza wieś w województwie pomorskim zachwyca - malownicze krajobrazy, urokliwa zabudowa i wyjątkowa atmosfera sprawiają, że trudno się w niej nie zakochać. To idealny kierunek dla tych, którzy szukają spokoju, natury i prawdziwego klimatu Pomorza.

Polskie wsie coraz częściej zachwycają nie tylko mieszkańców, ale i turystów szukających ciszy, natury oraz autentycznego klimatu. Z dala od zatłoczonych miast kryją się miejsca, w których czas płynie wolniej, a krajobraz wciąż wygląda jak z pocztówki sprzed lat. W województwie pomorskim takich perełek nie brakuje, jednak jedna z nich wyróżnia się szczególnie. Tym razem to sztuczna inteligencja przeanalizowała krajobraz, charakter zabudowy, bliskość przyrody oraz unikalny klimat miejscowości i wskazała wieś, która zasługuje na miano najpiękniejszej w regionie. Jej wybór nie jest przypadkowy.

Najpiękniejsza wieś w woj. pomorskim

Według sztucznej inteligencji miano najpiękniejszej wsi w woj. pomorskim należy się miejscowości Rokitki położonej w powiecie tczewskim, w gminie Tczew. To niewielka, spokojna wieś usytuowana na zachód od Tczewa, która zachwyca harmonijnym krajobrazem, bliskością natury i zadbaną przestrzenią. AI zwróciła uwagę na sielski klimat miejscowości, spójny układ zabudowy oraz wyjątkową równowagę między ciszą a dostępnością, jakiej próżno szukać w wielu innych wsiach regionu.

Rokitki - wieś w woj. pomorskim

Rokitki - co wieś oferuje turystom?

Rokitki to wieś, która oferuje przede wszystkim spokój, bliskość natury i przestrzeń do prawdziwego odpoczynku. Otoczona zielenią, łąkami i terenami nad Kanałem Młyńskim, sprzyja spacerom, wycieczkom rowerowym i chwilom wytchnienia z dala od miejskiego hałasu. Miejscowość jest zadbana i uporządkowana, z wyraźnie zachowanym wiejskim charakterem, który nie został zatracony przez intensywną zabudowę.

Jednocześnie Rokitki korzystają z atutu dobrego położenia - bliskość Tczewa zapewnia mieszkańcom i odwiedzającym łatwy dostęp do usług, sklepów i komunikacji, bez konieczności rezygnowania z ciszy i kameralnej atmosfery. To właśnie ta równowaga sprawia, że wieś przyciąga zarówno osoby szukające spokojnego miejsca do życia, jak i tych, którzy chcą na chwilę uciec od codziennego pośpiechu.

Rokitki będą częścią Tczewa?

Ostatnio wokół Rokitek toczy się ważna dyskusja społeczna związana z planami zmiany granic administracyjnych Tczewa i wieś znalazła się w jej centrum. Władze Tczewa zaproponowały, by sołectwo Rokitki, wraz z kilkoma innymi miejscowościami pod Tczewem, zostało włączone w granice miasta w ramach procesu rozszerzenia obszaru miejskiego.

Pomysł ten spotyka się jednak z mieszanymi reakcjami mieszkańców Rokitek. Część z nich jest zaniepokojona - wyrażają obawy, że lokalna infrastruktura, np. drogi czy ulice, nie wytrzyma wzrostu ruchu i zmian wynikających z miejskiego statusu, a także obawiają się zmian w lokalnych podatkach i codziennym funkcjonowaniu.

