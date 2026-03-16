Wygwizdali Nawrockiego na meczu? Wideo niesie się po sieci! Giertych drwi z prezydenta: "Nie martw się Karol"

Wszyscy przyzwyczaili się do tego, że prezydent Karol Nawrocki nieraz pojawia się na wydarzeniach sportowych, chociaż wcześniej taka aktywności nie jest zapowiadana. O ile można się go spodziewać na meczach reprezentacji Polski, to już jego niespodziewana obecność w innych rozgrywkach zawsze wzbudza zainteresowanie i ciekawości, nie tylko kibiców, ale i mediów. Zwykle prezydent, jako ten, który w młodości był zapalonym kibicem, jest witany z sympatią przez zgromadzonych. Tym bardziej zastanawiają najnowsze doniesienia dotyczące obecności Nawrockiego na stadionie. W niedzielę (15 marca) prezydent Karol Nawrocki pojawił się na meczu Górnik Zabrze - Raków Częstochowa.

Nawrocki na meczu Górnika Zabrze z Rakowem Częstochowa. Do czego tam doszło?!

O obecności prezydenta napisał "Dziennik Zachodni" donosząc, że Karol Nawrocki miał zostać niemiło przywitany przez kibiców: - Prezydent Karol Nawrocki pojawił się na niedzielnym meczu Górnika Zabrze z Rakowem Częstochowa. Polityk w kibicowskim otoczeniu czuje się jak ryba w wodzie, ale wizyty na Śląsku nie będzie pewnie miło wspominał. Informacja o obecności głowy państwa została podana przez spikera tuż po rozpoczęciu spotkania. Najbardziej zagorzali kibice, prowadzący doping, wiadomość zignorowali, natomiast z pozostałych sektorów rozległy się donośne gwizdy - czytamy na stronie "Dziennika Zachodniego".

Słychać gwizdy - nagranie niesie się po sieci. Politycy KO komentują

Do sieci trafiło także nagranie, która ma obrazować całe zajście, rzeczywiście słychać na nim gwizdy, ale dokładne słowa spikera są zagłuszane. Nic dziwnego, że od razu zaczęły pojawiać się komentarze, iż gwizdy nie były skierowane do Nawrockiego, ale pod adresem... prezydenta Zabrza. Samorządowiec faktycznie był na miejscu, siedział na trybunach tuż obok prezydenta Karola Nawrockiego.

Pewnym jest, że wideo niesie się po sieci, a do tego zostało także podane dalej m.in. przez polityka Koalicji Obywatelskiej, Marka Sowę: - Nawrocki wygwizdany przez kibiców na meczu Górnik Zabrze - Raków Częstochowa! - brzmi opis nagrania na koncie na portalu X posła Sowy. Pod wideo i wpisem od razu zaroiło się od komentarzy:

- "Tak się składa, że wygwizdany został prezydent Zabrza wyczytany chwilę wcześniej co słychać na dłuższym filmie" tak piszą. Nie wstyd panu tak się ośmieszać;

- Panie Marku, na nagraniu słychać gwizdy ale nie słychać z jakiego powodu;

- Wygwizdano prezydenta Zabrza (...);

- Nie widać, że to w stronę Nawrockiego;

- Poczytaj na forach kibiców na kogo gwizdali to się dowiesz, kogo wygwizdali;

- Byłem na meczu!!! Gwizdy były raczej dla prezydenta Zabrza...A Prezydent Karol Nawrocki...klasa i styyl..sam w sobie.

Wideo skomentował także inny polityk KO, Roman Giertych, który zażartował z prezydenta wpisem: - Nie martw się Karol. To nie było wygwizdanie tylko zagwizdanie z podziwu.

Nawrocki wygwizdany przez kibiców na meczu Górnik Zabrze - Raków Częstochowa! pic.twitter.com/45819XRMD5— Marek Sowa (@SowaMarek) March 15, 2026

