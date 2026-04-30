Justyna Dobrosz-Oracz uczciła pamięć Łukasza Litewki. Znaczące słowa

36-letni poseł i aktywista społeczny Łukasz Litewka z Sosnowca zginął 29 kwietnia 2026 roku w wypadku rowerowym, potrącony przez kierowcę.

Ceremonia pogrzebowa w Sosnowcu zgromadziła liczne grono żałobników, w tym prezydenta, premiera i przedstawicieli różnych partii politycznych, a media, jak np. Justyna Dobrosz-Oracz z TVP, oddały hołd zmarłemu, podkreślając jego empatię i zaangażowanie społeczne.

Bliscy Łukasza Litewki poprosili żałobników, aby zamiast kwiatów i wieńców, wykonali "dowolny gest dobroci", co miało być kontynuacją jego misji niesienia dobra.

Łukasz Litewka zginął w wypadku rowerowym. Został potrącony przez kierowcę, który najprawdopodobniej stracił kontrolę nad pojazdem. Śmierć posła nastąpiła na miejscu zdarzenia. Na pogrzebie Łukasza Litewki, oprócz rodziny, przyjaciół i mieszkańców Sosnowca, obecni byli prezydent Karol Nawrocki z żoną, premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz przedstawiciele różnych partii politycznych, w tym na przykład Mariusz Błaszczak z PiS. Uroczystość stała się okazją do uhonorowania pamięci zmarłego, który, jak podkreślano, wyróżniał się empatią i zaangażowaniem w sprawy społeczne.

Dobrosz-Oracz wspomina Litewkę

Justyna Dobrosz-Oracz, dziennikarka TVP, poświęciła część programu "Bez trybu" wspomnieniu o Łukaszu Litewce. Wypowiedź dziennikarki, która zrezygnowała z tradycyjnego segmentu humorystycznego, była pełna szacunku i uznania dla działalności zmarłego.

- Proszę państwa, dziś bez 'Wysokich lotów'. Pożegnajmy zmarłego tragicznie posła Łukasza Litewkę. Dla niego ważna była jednostka. Dla niego w jednej ławce siedzieli prezydent i premier. Cześć jego pamięci - powiedziała Justyna Dobrosz-Oracz.

Apel rodziny

Przed pogrzebem rodzina Łukasza Litewki wystosowała specjalny apel do żałobników. Zamiast kwiatów i wieńców, poprosili o wykonanie "dowolnego gestu dobroci", podkreślając, że zmarły wolałby, aby kontynuowano jego misję niesienia dobra.

- Wiemy, że wielu z was chciałoby pożegnać Łukasza w środę. Prosimy, aby zamiast kwiatów, wiązanek wykonać dowolny gest dobroci. On na pewno wolałby, abyście kontynuowali jego misję i po prostu nieśli dobro - napisali bliscy Litewki w mediach społecznościowych.

W naszej galerii zobaczysz, jak wyglądał grób Łukasza Litewki tuż po pogrzebie:

Sonda Jak zapamiętasz działalność Łukasza Litewki? Jako zaangażowanego społecznie polityka Jako obrońcę praw zwierząt Jako aktywistę pomagającego potrzebującym Trudno mi ocenić / nie znałem(am) jego działalności