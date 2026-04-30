Justyna Dobrosz-Oracz uczciła pamięć Łukasza Litewki. Znaczące słowa

Sara Osiecka
2026-04-30 22:33

W Sosnowcu odbył się pogrzeb Łukasza Litewki, 36-letniego posła i aktywisty społecznego, który zginął w tragicznym wypadku. Ceremonia zgromadziła tłumy żałobników, w tym prominentne postaci ze świata polityki i show-biznesu. Pamięć posła uczciła także dziennikarka Justyna Dobrosz-Oracz.

Justyna Dobrosz-Oracz

Autor: AKPA/ AKPA
  • 36-letni poseł i aktywista społeczny Łukasz Litewka z Sosnowca zginął 29 kwietnia 2026 roku w wypadku rowerowym, potrącony przez kierowcę.
  • Ceremonia pogrzebowa w Sosnowcu zgromadziła liczne grono żałobników, w tym prezydenta, premiera i przedstawicieli różnych partii politycznych, a media, jak np. Justyna Dobrosz-Oracz z TVP, oddały hołd zmarłemu, podkreślając jego empatię i zaangażowanie społeczne.
  • Bliscy Łukasza Litewki poprosili żałobników, aby zamiast kwiatów i wieńców, wykonali "dowolny gest dobroci", co miało być kontynuacją jego misji niesienia dobra.

Łukasz Litewka zginął w wypadku rowerowym. Został potrącony przez kierowcę, który najprawdopodobniej stracił kontrolę nad pojazdem. Śmierć posła nastąpiła na miejscu zdarzenia. Na pogrzebie Łukasza Litewki, oprócz rodziny, przyjaciół i mieszkańców Sosnowca, obecni byli prezydent Karol Nawrocki z żoną, premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz przedstawiciele różnych partii politycznych, w tym na przykład Mariusz Błaszczak z PiS. Uroczystość stała się okazją do uhonorowania pamięci zmarłego, który, jak podkreślano, wyróżniał się empatią i zaangażowaniem w sprawy społeczne.

Dobrosz-Oracz wspomina Litewkę

Justyna Dobrosz-Oracz, dziennikarka TVP, poświęciła część programu "Bez trybu" wspomnieniu o Łukaszu Litewce. Wypowiedź dziennikarki, która zrezygnowała z tradycyjnego segmentu humorystycznego, była pełna szacunku i uznania dla działalności zmarłego.

Po pogrzebie Litewki jeden kadr polityków z konduktu zaczął krążyć po sieci. Wywołał burzę

- Proszę państwa, dziś bez 'Wysokich lotów'. Pożegnajmy zmarłego tragicznie posła Łukasza Litewkę. Dla niego ważna była jednostka. Dla niego w jednej ławce siedzieli prezydent i premier. Cześć jego pamięci - powiedziała Justyna Dobrosz-Oracz.

Apel rodziny

Przed pogrzebem rodzina Łukasza Litewki wystosowała specjalny apel do żałobników. Zamiast kwiatów i wieńców, poprosili o wykonanie "dowolnego gestu dobroci", podkreślając, że zmarły wolałby, aby kontynuowano jego misję niesienia dobra.

- Wiemy, że wielu z was chciałoby pożegnać Łukasza w środę. Prosimy, aby zamiast kwiatów, wiązanek wykonać dowolny gest dobroci. On na pewno wolałby, abyście kontynuowali jego misję i po prostu nieśli dobro - napisali bliscy Litewki w mediach społecznościowych.

W naszej galerii zobaczysz, jak wyglądał grób Łukasza Litewki tuż po pogrzebie:

Morze biało-czerwonych kwiatów na grobie Litewki
Galeria zdjęć 37
Sonda
Jak zapamiętasz działalność Łukasza Litewki?
CZARZASTY ŻEGNA ŁUKASZA LITEWKĘ
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JUSTYNA DOBROSZ-ORACZ
ŁUKASZ LITEWKA