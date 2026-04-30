Tamara Živković to czarnogórska Justyna Steczkowska? Tylko spójrzcie na jej zdjęcia!

Aga Kwiatkowska
2026-04-30 21:26

Tamara Živković w 2026 roku reprezentuje Czarnogórę w konkursie Eurowizji. Widzowie zobaczą ją w pierwszej części pierwszego półfinału, który wystartuje 12 maja o godzinie 21:00. Tamara śpiewa piosenkę "Nova Zora", a aparycją niektórym może przypominać... Justynę Steczkowską. Zresztą łączą je nie tylko długie, czarne włosy!

Kim jest Tamara Živković?

Urodzona w Kotorze 26-letnia Tamara Živković to nie tylko wokalistka, ale też… flecistka! I to nie byle jaka. Muzyką zajmuje się od dziecka, a pierwszy koncert zagrała już jako nastolatka. Na scenie czuje się jak ryba w wodzie, co potwierdziła w regionalnych talent show i podczas wielu festiwali, gdzie zdobywała uznanie jurorów i widzów. Prawdziwym przełomem była jednak dla niej wygrana w krajowych preselekcjach do Eurowizji Montesong 2025. To właśnie wtedy jej utwór "Nova zora" zapewnił jej bilet na międzynarodowy konkurs.

Piosenka, którą Tamara zaśpiewa w Wiedniu, to mocny, popowy numer z przesłaniem o sile kobiet, miłości i nowym początku. Artystka uparła się, że wykona go w ojczystym języku.  To odważny ruch, ale też znak rozpoznawczy Živković. Tamara chce bowiem być autentyczna i niczego nie robi pod publikę.

Będzie wersja angielska, ale na Eurowizji wystąpię w moim ojczystym języku. Wersję angielską tworzymy jako wyraz wdzięczności dla fanów Eurowizji, którzy od samego początku obdarzali mnie ogromnym wsparciem - stwierdziła w jednym z wywiadów.

Jej największe atuty?

Tamara Živković ma mocny głos, sceniczną charyzmę i wyrazistą osobowość. Eksperci podkreślają, że to jedna z najciekawszych nowych twarzy czarnogórskiej sceny muzycznej.

Czy to czarnogórska odpowiedź na Justynę Steczkowską? Coś w tym jest! Tak jak Steczkowska, Živković łączy klasyczne wykształcenie muzyczne z nowoczesnym brzmieniem i wyrazistym stylem. Do tego dochodzą nutka tajemniczości i artystycznego sznytu, które mogą podbić Europę.

Ale trzeba pamiętać o tym, że Eurowizja to bezlitosna gra. Tam liczą się nie tylko głos czy muzyczna sprawność, ale i show. Czy Tamara zachwyci widzów i zapisze się w historii konkursu? Przekonamy się 12 maja.

Eurowizja 2026 - półfinał 1. Kolejność startowa

  • 01 Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!"
  • 02 Szwecja: Felicia - "My System"
  • 03 Chorwacja: Lelek - "Andromeda"
  • 04 Grecja: Akylas - "Ferto"
  • 05 Portugalia: Bandidos do Cante - "Rosa"
  • 06 Gruzja: Bzikebi - "On Replay"
  • Włochy: Sal Da Vinci - "Per sempre sì"*
  • 07 Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
  • 08 Czarnogóra: Tamara Živković - "Nova zora"
  • 09 Estonia: Vanilla Ninja - "Too Epic to Be True"
  • 10 Izrael: Noam Bettan - "Michelle"
  • Niemcy: Sarah Engels - "Fire"*
  • 11 Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice"
  • 12 Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
  • 13 San Marino: Senhit - "Superstar"
  • 14 Polska: Alicja Szemplińska - "Pray"
  • 15 Serbia: Lavina - "Kraj mene"

* kraj automatycznie zakwalifikowany do finału, który w półfinale występuje gościnnie

Eurowizja 2026 - półfinał 2. Kolejność startowa

  • 01 Bułgaria: Dara - "Bangaranga"
  • 02 Azerbejdżan: Jiva - "Just Go"
  • 03 Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"
  • 04 Luksemburg: Eva Marija - "Mother Nature"
  • 05 Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads"
  • Francja: Monroe - "Regarde !"*
  • 06 Armenia: Simón - "Paloma Rumba"
  • 07 Szwajcaria: Veronica Fusaro - "Alice"
  • 08 Cypr: Antigoni - "Jalla"
  • Austria: Cosmó - "Tanzschein"*
  • 09 Łotwa: Atvara - "Ēnā"
  • 10 Dania: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"
  • 11 Australia: Delta Goodrem - "Eclipse"
  • 12 Ukraina: Leléka - "Ridnym"
  • Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei"*
  • 13 Albania: Alis - "Nân"
  • 14 Malta: Aidan - "Bella"
  • 15 Norwegia: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"

Eurowizja 2026

70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 12, 14 i 16 maja na terenie Wiener Stadhalle w Wiedniu. Stolica Austrii po raz trzeci została miastem-gospodarzem. W widowisku weźmie udział zaledwie 35 państw.

