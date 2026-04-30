Tamara Živković to czarnogórska Justyna Steczkowska? Tylko spójrzcie na jej zdjęcia!

Kim jest Tamara Živković?

Urodzona w Kotorze 26-letnia Tamara Živković to nie tylko wokalistka, ale też… flecistka! I to nie byle jaka. Muzyką zajmuje się od dziecka, a pierwszy koncert zagrała już jako nastolatka. Na scenie czuje się jak ryba w wodzie, co potwierdziła w regionalnych talent show i podczas wielu festiwali, gdzie zdobywała uznanie jurorów i widzów. Prawdziwym przełomem była jednak dla niej wygrana w krajowych preselekcjach do Eurowizji Montesong 2025. To właśnie wtedy jej utwór "Nova zora" zapewnił jej bilet na międzynarodowy konkurs.

Piosenka, którą Tamara zaśpiewa w Wiedniu, to mocny, popowy numer z przesłaniem o sile kobiet, miłości i nowym początku. Artystka uparła się, że wykona go w ojczystym języku. To odważny ruch, ale też znak rozpoznawczy Živković. Tamara chce bowiem być autentyczna i niczego nie robi pod publikę.

Będzie wersja angielska, ale na Eurowizji wystąpię w moim ojczystym języku. Wersję angielską tworzymy jako wyraz wdzięczności dla fanów Eurowizji, którzy od samego początku obdarzali mnie ogromnym wsparciem - stwierdziła w jednym z wywiadów.

Zobacz także: Eurowizja 2026 - wszystkie piosenki. Znamy pełną stawkę jubileuszowego konkursu

Jej największe atuty?

Tamara Živković ma mocny głos, sceniczną charyzmę i wyrazistą osobowość. Eksperci podkreślają, że to jedna z najciekawszych nowych twarzy czarnogórskiej sceny muzycznej.

Czy to czarnogórska odpowiedź na Justynę Steczkowską? Coś w tym jest! Tak jak Steczkowska, Živković łączy klasyczne wykształcenie muzyczne z nowoczesnym brzmieniem i wyrazistym stylem. Do tego dochodzą nutka tajemniczości i artystycznego sznytu, które mogą podbić Europę.

Ale trzeba pamiętać o tym, że Eurowizja to bezlitosna gra. Tam liczą się nie tylko głos czy muzyczna sprawność, ale i show. Czy Tamara zachwyci widzów i zapisze się w historii konkursu? Przekonamy się 12 maja.

Zobacz także: Eurowizja 2026 - kolejność startowa półfinałów. Jako która wystąpi Polska? Numer Alicji Szemplińskiej

Eurowizja 2026 - półfinał 1. Kolejność startowa

01 Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!"

02 Szwecja: Felicia - "My System"

03 Chorwacja: Lelek - "Andromeda"

04 Grecja: Akylas - "Ferto"

05 Portugalia: Bandidos do Cante - "Rosa"

06 Gruzja: Bzikebi - "On Replay"

Włochy: Sal Da Vinci - "Per sempre sì"*

07 Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"

08 Czarnogóra: Tamara Živković - "Nova zora"

09 Estonia: Vanilla Ninja - "Too Epic to Be True"

10 Izrael: Noam Bettan - "Michelle"

Niemcy: Sarah Engels - "Fire"*

11 Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice"

12 Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"

13 San Marino: Senhit - "Superstar"

14 Polska: Alicja Szemplińska - "Pray"

15 Serbia: Lavina - "Kraj mene"

* kraj automatycznie zakwalifikowany do finału, który w półfinale występuje gościnnie

Eurowizja 2026 - półfinał 2. Kolejność startowa

01 Bułgaria: Dara - "Bangaranga"

02 Azerbejdżan: Jiva - "Just Go"

03 Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"

04 Luksemburg: Eva Marija - "Mother Nature"

05 Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads"

Francja: Monroe - "Regarde !"*

06 Armenia: Simón - "Paloma Rumba"

07 Szwajcaria: Veronica Fusaro - "Alice"

08 Cypr: Antigoni - "Jalla"

Austria: Cosmó - "Tanzschein"*

09 Łotwa: Atvara - "Ēnā"

10 Dania: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"

11 Australia: Delta Goodrem - "Eclipse"

12 Ukraina: Leléka - "Ridnym"

Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei"*

13 Albania: Alis - "Nân"

14 Malta: Aidan - "Bella"

15 Norwegia: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"

Zobacz także: Michał Szpak z Bałkanów? Dwa kraje wybrały piosenki na Eurowizję 2026!

Eurowizja 2026

70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 12, 14 i 16 maja na terenie Wiener Stadhalle w Wiedniu. Stolica Austrii po raz trzeci została miastem-gospodarzem. W widowisku weźmie udział zaledwie 35 państw.

Zobacz więcej zdjęć. Justyna Steczkowska w bikini "idzie do warzywniaka po marchewkę". Ale stylówka!

Alicja Szemplińska: chciałabym złożyć hołd Polakom, którzy słuchają R&B | Eurowizja 2026

