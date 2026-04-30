Wiktor z "Rolnik szuka żony" skradł serca widzów już w wizytówce. Hoduje bydło, owce, gasi pożary i szuka miłości

Iwona Janczewska
2026-04-30 14:57

Ma 31 lat, gospodarstwo w Małopolsce i hełm naczelnika straży pożarnej. Wiktor z 13. edycji "Rolnik szuka żony" to człowiek, który bez słowa skargi bierze na siebie więcej niż większość - i który do programu zgłosił się po jedno: żeby w końcu znaleźć kogoś, z kim podzieli się tym wszystkim.

Kiedy po emisji wizytówki pytamy go o samopoczucie, mówi, że już lepiej. Kamery trochę go peszyły - przyznaje to bez owijania w bawełnę. Ale widać, że to nie słabość. To po prostu skromność, którą coraz rzadziej się spotyka.

Rolnik i naczelnik w jednym. Wiktor szuka miłości w "Rolnik szuka żony"

Wiktor prowadzi gospodarstwo razem z rodzicami. Hodują bydło i owce, a on podchodzi do zwierząt z prawdziwym sercem - tak mówią bliscy. Do tego jest naczelnikiem straży pożarnej. Jak łączy jedno z drugim?

W wolnym czasie. Staram się po pracy na gospodarstwie coś podziałać.

- mówi w rozmowie z "Super Expressem".

Kiedy wysłał zgłoszenie do "Rolnik szuka żony", część kolegów strażaków już wiedziała - bo to oni trochę go do tego namówili. Reszta dowiedziała się, gdy znalazł się w ósemce uczestników. Reakcja? Zdziwienie.

Nie spodziewali się, że ja tak przed kamerami i wszystko.

Nie przegap: Bohaterkę 13. edycji "Rolnik szuka żony" porównują do znanej gwiazdy z serialu. Wprost mówi o wymaganiach i poświęceniu

Wiktor liczy na znalezienie prawdziwej miłości

Wiktor nie ma wygórowanych oczekiwań, ale ma jasność co do tego, co dla niego ważne.

Uśmiechnięta na pewno. Z poczuciem humoru i żeby mnie trochę wspierała w tej codzienności.

Jeśli chodzi o gospodarstwo - nie oczekuje, że partnerka będzie przy nim pracować.

Mogłaby mieć swoje zajęcie, swoją pracę

- mówi nam Wiktor.

To ważne zdanie. Wiktor nie szuka rąk do pracy. Szuka drugiej połówki. Marzy też o dzieciach.

Dla Wiktora w związku liczą się szczerość, komunikacja, zaufanie i wspólne spędzanie czasu. Słuchając go, trudno w to wątpić - to nie są słowa rzucone pod publiczkę. Nie lubi przesadnego makijażu ani dużych tatuaży, nie zaakceptowałby palenia. Ale nie jest zamknięty - nie przekreśliłby kobiety, tylko dlatego, że ma dziecko.

