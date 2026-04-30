"Taniec z gwiazdami" w długi weekend. Zapadła decyzja w sprawie emisji półfinału

Fani tanecznego show coraz częściej zadają sobie pytanie o emisję kolejnego odcinka. Na parkiecie zameldowało się dotychczas zaledwie pięć duetów, które wciąż mają szansę na zdobycie Kryształowej Kuli. Zbliżający się wielkimi krokami długi weekend majowy oraz przypadająca na niedzielę data 3 maja budzą spore wątpliwości. Widzowie obawiają się, że stacja zrezygnuje z realizacji programu na żywo w dniu ustawowo wolnym od pracy. Większość Polaków wykorzystuje ten czas na odpoczynek poza domem oraz spotkania w gronie znajomych.

Półfinał 18. edycji "Tańca z gwiazdami". Dwie pary opuszczą program

Rywalizacja na tym etapie osiemnastej odsłony widowiska gwarantuje potężną dawkę wrażeń. Z formatem pożegnają się ostatecznie aż dwa duety, co diametralnie zmieni układ sił na parkiecie. Pięć walczących par przygotuje po dwa układy taneczne, a jeden z nich nawiąże bezpośrednio do najpopularniejszych musicali na świecie. Po podliczeniu not sędziowskich oraz smsów od publiczności, na szczycie tabeli znajdą się dwie ekipy z pewnym biletem do wielkiego finału. Zagrożeni uczestnicy zmierzą się natomiast w ostatecznej dogrywce, gdzie zatańczą cza-czę w rytm przeboju Jennifer Lopez. W tym decydującym starciu o losie gwiazd przesądzi wyłącznie panel jurorski, wskazując ostatniego finalistę. Tym samym niedzielny wieczór wyłoni trzy najlepsze pary, które za tydzień staną do walki o cenne trofeum.

Emisja "Tańca z gwiazdami" w Polsacie 3 maja. Decyzja stacji

Mimo trwającego okresu wyjazdowego oraz faktu, że trzeci dzień maja pozostaje ustawowo wolny od pracy, władze telewizji Polsat nie zdejmują hitu z ramówki. Półfinałowe zmagania zobaczymy zgodnie z dotychczasowym harmonogramem, czyli w nadchodzącą niedzielę 3 maja. Końcówka weekendu to zazwyczaj czas powrotów do szarej rzeczywistości i codziennych obowiązków. Z tego powodu twórcy programu liczą, że seans tanecznego show na tak wysokim poziomie rywalizacji umili widzom ostatnie chwile majówkowego relaksu.

Sebastian Fabijański