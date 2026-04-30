Doda żegna Łukasza Litewkę. Jej słowa po pogrzebie dają do myślenia

Pogrzeb Łukasza Litewki w Sosnowcu

Ostatnie pożegnanie Łukasza Litewki miało miejsce 29 kwietnia w Sosnowcu. Wśród zgromadzonych znaleźli się przedstawiciele najwyższych władz państwowych, w tym prezydent Karol Nawrocki oraz premier Donald Tusk. W ceremonii wzięła udział również Doda, która wspólnie z politykiem angażowała się w walkę o prawa zwierząt i zaostrzenie przepisów dotyczących znęcania się nad nimi. Piosenkarka należała do grona osób, które jako ostatnie miały kontakt z posłem. Niespełna dwadzieścia cztery godziny przed jego tragicznym odejściem uczestniczyła z nim w transmisji na żywo prowadzonej przez Łatwoganga. Zaledwie kilkanaście godzin później, krótko przed wypadkiem, para wymieniała żarty na temat wspólnej randki. Po śmierci Litewki artystka zadeklarowała, że zamierza kontynuować ich wspólne projekty i dążyć do pełnego wyjaśnienia okoliczności tragedii.

Doda na pogrzebie posła. Obiecuje nagrodę

Piosenkarka otwarcie podzieliła się swoimi wątpliwościami co do oficjalnej wersji przebiegu tragicznego zdarzenia. Według informacji podanych przez "Super Express", Doda wyznaczyła nagrodę pieniężną za wszelkie wskazówki mogące przyczynić się do ustalenia nowych faktów w sprawie wypadku. Na cmentarzu złożyła wieniec z czarnych róż, na którym widniała poruszająca szarfa. Znalazł się na niej napis upamiętniający posła jako osobę stającą w obronie słabszych i przeciwstawiającą się silniejszym. Zwieńczyła go słowami "Spoczywaj w pokoju, Łukasz". Dodatkowo na swoich profilach w mediach społecznościowych artystka opublikowała bardzo osobistą myśl.

Słowa Dody po pogrzebie Łukasza Litewki. Ważny apel

Tragiczne odejście Łukasza Litewki było wstrząsem dla całej Polski. Po powrocie z ceremonii pogrzebowej, Doda udostępniła na swoim profilu na Instagramie głęboką refleksję na temat czerpania z życia garściami. Wokalistka zwróciła się do swoich fanów z poruszającym apelem:

"To nieprawda, że raz się żyje. Umiera się raz, a żyje się każdego dnia. Pamiętajcie" - zaapelowała do obserwatorów.

