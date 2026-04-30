Ulubienica widzów odlicza dni po porodu! Tak bawiła się na baby shower!

Barbara Garstka oczekuje pierwszego dziecka

Barbara Garstka (37 l.) od kilku lat pracuje na miano jednej z najzdolniejszych polskich aktorek. Widzowie doskonale znają ją z popularnych seriali. Zagrała m.in. w "Komisarzu Alexie", "Pierwszej miłości", "Na dobre i na złe" czy "Papierach na szczęście". Na dużym ekranie można było ją podziwiać w "Mowie ptaków", "Listach do M.", "Piłsudskim" czy nowych "Samych swoich".

Aktorka, która przy każdej okazji wręcz zaraża uśmiechem, cieszy się sporą sympatią widzów. Jest nie tylko utalentowaną aktorką, ale również piosenkarką. W serialu "Osiecka" wcieliła się w postać Elżbiety Czyżewskiej. W produkcji TVP można usłyszeć, jak śpiewa i interpretuje teksty legendarnej Agnieszki Osieckiej. Zafascynowana postacią aktorki postanowiła przypomnieć ją polskiej publiczności w monodramie "Najszczęśliwszy dzień".

Garstka swój najszczęśliwszy dzień świętowała w czerwcu ubiegłego roku. To wtedy podczas niezwykle romantycznej uroczystości poślubiła Karola Puciatego (40 l.). Towarzyszyli im przyjaciele oraz rodzina.

Podwójne szczęście w rodzinie lubianej aktorki!

Młodzi małżonkowie szykują się właśnie na narodziny pierwszego dziecka. 25 listopada, w dniu swoich 37. urodzin, aktorka pochwaliła się radosną nowiną. Ich pierwsza pociecha ma pojawić się na świecie lada dzień. Co ciekawe, niedawno mamą została siostra aktorki!

Na krótko przed porodem Barbara Garstka i Karol Puciaty zaprosili swoich znajomych na baby shower. Dekoracje w niebieskich barwach zdradzały, że para spodziewa się chłopca. Uczestnikom małego przyjęcia uśmiechy nie schodziły z twarzy. Aktorka zamieściła na Instagramie krótki filmik z imprezy.

"Baby Shower" - czyli przemiłe spotkanie w cudownych okolicznościach. Dziękuję wszystkim Wam za obecność i radość, którą możemy dzielić się nawzajem ! Za Wasze wsparcie i wiem, że mogę na Was liczyć! Świętować możemy zawsze i wszystko. Bo z taką ekipą jest cudownie! [...] Następnym razem pewnie widzimy się w większym gronie - napisała aktorka.

